Am Montagmittag um 13 Uhr müssen die Karten auf den Tisch gelegt werden. Die beiden potentiellen Investoren des 1. FC Kaiserslautern erläutern ihre Konzepte vor dem Gläubigerausschuss und der entscheidet - allerdings nicht heute.

Die Hauptgläubiger Quattrex und Sportfive (früher Lagardère), ein Vertreter der Kleingläubiger sowie jeweils ein Vertreter der Agentur für Arbeit und des FCK bilden den Gläubigerausschuss. Dieser soll möglichst bis Ende Juli über die beiden Angebote der möglichen Investoren abstimmen. Heute werden beide Interessenten angehört, eine Entscheidung wird es aber noch nicht geben.

Der Unbekannte aus Dubai oder die regionalen Investoren

Ein Konzept wird von einem möglichen Geldgeber aus Dubai vorgestellt. Dabei soll es sich um den 71-jährigen Deutschen Horst Peter Petersen handeln. Der Unternehmer gilt als sportaffin und hat wohl auch eine klare Idee für die sportliche Weiterentwicklung des Vereins. 20 Millionen Euro will er dem FCK laut "kicker" geben, damit 75 Prozent der Anteile an der FCK-KGaA aufkaufen.

Ihm gegenüber steht die regionale Investorengruppe um Guiseppe Nardi (Homburg) und Klaus Dienes (Kaiserslautern), die schon mal als Investoren im Gespräch waren. Sie sollen mit acht Millionen Euro helfen wollen und damit wohl sogar noch Altschulden abbezahlen. Dafür will die Gruppe rund 25 Prozent Vereinsanteile. Der FCK wäre durch die Summe wettbewerbsfähig, aber noch nicht endgültig gerettet. Als Gemeinsamkeit haben beide Investoren bzw. Investorengruppen, dass sie erst nach einem Schuldenschnitt von rund 90 Prozent aktiv werden wollen. Die Gläubiger müssen also so oder so auf viel Geld verzichten.

Fußball | 3. Liga Der 1. FC Kaiserslautern und seine vermeintlichen Retter seit 2002 Im Jahr 2002 war Jürgen Friedrich als Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern in einen Finanzskandal verwickelt. Nach seinem Ausscheiden standen die Roten Teufel kurz vor der Insolvenz. Imago Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Rene C. Jäggi kam 2002 als Generalbevollmächtigter zum 1. FC Kaiserslautern. Der Schweizer Unternehmer, zuvor unter anderem Präsident des FC Basel und Vertriebschef bei adidas, sollte den Klub sportlich und finanziell wieder auf Kurs bringen. Das mißlang allerdings. Als Jäggi den FCK 2006 wieder verlassen musste, war der Klub nur noch zweitklassig. Imago Alfred Harder Bild in Detailansicht öffnen Stefan Kuntz übernahm am 8. April 2008 den Posten des Vorstandsvorsitzenden beim 1. FC Kaiserslautern. Die Rückkehr des Ex-Profis, der als Spieler mit dem Klub unter anderem Pokalsieger 1990 und Deutscher Meister 1991 war, war mit großen Hoffnungen verbunden. Zwischen 2010 und 2012 spielten die Pfälzer auch nochmal zwei Jahre in der Bundesliga, allerdings schaffte es auch Kuntz nicht, den FCK zu stabilisieren. Imago Eibner Bild in Detailansicht öffnen Nicolai Riesenkampff kam 2014 zum 1. FC Kaiserslautern, war dort Aufsichtratsvorsitzender. Der Unternehmer versprach, durch seine Kontakte Investoren an Land zu ziehen., um die Bundesliga-Rückkehr zu avisieren. Als Riesenkampff den FCK 2017 wieder verließ, war die Beletage des deutschen Fußballs in weite Ferne gerückt. Imago Eibner Bild in Detailansicht öffnen Thomas Gries war von 2016 bis 2018 Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern. Der ehemalige Marketingdirektor von Coca Cola Deutschland war angetreten, um finanzstarke Sponsoren an Land zu ziehen. Das Ziel verfehlte Gries allerdings deutlich. Imago Eibner Bild in Detailansicht öffnen Patrick Banf war von 2017 bis 2019 für den 1. FC Kaiserslautern tätig. Als Aufsichtsratsvorsitzender vollzog er die Ausgliederung der Profi-Abteilung. Eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation stellte sich aber nicht ein. Imago Werner Schmitt Bild in Detailansicht öffnen Flavio Becca wurde im Jahr 2019 als potentieller Investor beim 1. FC Kaiserslautern gehandelt. Der Luxemburger Geschäftsmann galt für eine kurze Zeit als großer Hoffnungsträger. Seine Bürgschaft in Höhe von 2,6 Millionen Euro sicherte dem Klub die Lizenz - doch eine Investition beim FCK hat er bis heute nicht getätigt. Imago Werner Schmitt Bild in Detailansicht öffnen Das "Team Merk" um den ehemaligen Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk (2. von li., daneben Ex-Prof Martin Wagner, Rainer Kessler, Jörg E. Wilhelm, v.l.) übernahm 2019 den Aufsichtsrat beim 1. FC Kaiserslautern. Nach dem Insolvenzantrag suchen die Verantwortlichen nun nach Investoren. Imago Werner Schmitt Bild in Detailansicht öffnen Der in Dubai lebende Geschäftsmann Horst Peter Petersen soll der potentielle neue Großinvestor beim 1. FC Kasiserslautern werden. Unterschrieben ist allerdings noch nichts. Imago Arabian Eye Bild in Detailansicht öffnen

Prüfung auch durch unabhängigen Gutachter

Der vorläufige Sachwalter Andreas Kleinschmidt, der die Interessen der Gläubiger vertritt, hatte dem SWR bestätigt, dass beide Angebote auch von einem unabhängigen Gutachter auf "Vergleichbarkeit" geprüft werden. Bereits bei dieser Untersuchung wird auch geprüft, woher das Geld kommt und ob mögliche Interessenskonflikte bestehen.

Entscheidung bald erwartet

Nachdem der Gläubigerausschuss über die beiden Konzepte informiert ist, wird er wahrscheinlich zeitnah eine Entscheidung treffen. Das Angebot des Geldgebers aus Dubai gilt nur bis 31. Juli, länger will dieser wohl nicht mehr warten. Außerdem herrscht auch Zeitdruck, da bis zum 1. September das Insolvenzverfahren eröffnet werden soll. Der dann vorliegende Insolvenzplan muss vorher geprüft und den Gläubigern vorgelegt werden.

Wer wird der FCK-Retter?

Horst Peter Petersen oder die regionalen Investoren? Heute wird es einen großen Schritt in Richtung Entscheidung geben, wer der FCK-Retter werden soll. Welches Konzept den Gläubigerausschuss überzeugt, wird sich zeitnah zeigen.