Der 1. FC Kaiserslautern steht in den Startlöchern

Kurz vor dem Saisonstart (Freitag, 20:30 Uhr) hat der 1. FC Kaiserslautern das obligatorische Mannschaftsfoto geschossen - die Stimmung auf dem Betzenberg war dabei voller Vorfreude auf die 2. Liga.

Das Lächeln der Spieler auf dem Mannschaftsfoto, es wirkt nicht gestellt. Die Stimmung beim 1. FC Kaiserslautern ist gut, die Vorfreude groß. Kurz vor Beginn der ersten Zweitligasaison seit vier Jahren freuen sich die FCK-Profis auf den Start - möglicherweise auch, weil die schweißtreibende Vorbereitung vorbei ist.

Standortbestimmung gegen Hannover 96

Trainer Dirk Schuster hat sein Team hart rangenommen, damit es zu 100 Prozent fit für die 2. Liga ist. Am Freitag gegen Hannover 96 wird sich erstmals zeigen, wie gut der Kader mithalten kann. Für Schuster zählen die Niedersachsen zum "unmittelbaren Favoritenkreis in der 2. Liga".

Für die Roten Teufel aber kein Grund, nicht voller Euphorie in die Saison zu starten. "Wir freuen uns riesig auf das Spiel, wir freuen uns auf die Gegner in der 2. Liga und auf das geile Jahr", sagt der gerade frisch wiedergewählte Kapitän Jean Zimmer am Rande des sogenannten Mediadays.

Der Kader ist noch nicht finalisiert

Damit es ein "geiles Jahr" wird, braucht es für Coach Schuster aber noch das ein oder andere Gesicht mehr, das dann zwar nicht auf dem Mannschaftsfoto, aber auf dem Platz unterstützen soll. Er wünscht sich einen breiter aufgestellten Kader mit Qualitätsspielern, damit auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams weiter angeheizt wird.

Man müsse noch Qualität von außen zuführen, "da sind wir uns alle einig", so Schuster. Zwar habe der Verein mit den Neuzugängen wie Andreas Luthe, Ben Zolinski und Tyger Lobinger "gute Griffe gemacht", in der Breite reicht das für den Trainer aber noch nicht.

Noch Abgänge möglich

Der ein oder andere Spieler, der heute einen Platz auf dem neuen FCK-Foto ergattern konnte, könnte den Verein auch bald noch verlassen. Beispielsweise Nicolas Sessa wurde klar kommuniziert, dass er sich nach einem neuen Arbeitgeber umschauen kann - ins Trainingslager durfte er schon gar nicht mehr mitfahren.

Saisonziel: Klassenerhalt

Während die Fans am Rande des Testspiels gegen den belgischen Erstligisten Eupen (4:1) am vergangenen Wochenende teilweise von einstelligen Tabellenplätzen träumten, ist der Anspruch der Mannschaft für die neue Saison klar.

"Klassenerhalt", erklärt Jean Zimmer kurz und knapp das Saisonziel. "Nur das darf und soll das Ziel sein und wenn wir das schaffen, wäre das ein Riesenerfolg für uns", so der 28-Jährige, der seinen Herzensverein am Freitag wieder aufs Feld führen wird.

Vorfreude auf den Saisonauftakt

Auf die Kulisse am Betzenberg freuen sich alle FCK-Spieler. Mehr als 17.000 Dauerkarten hat der Verein bereits verkauft, gegen Hannover wird es voll im Fritz-Walter-Stadion. "Es geht für uns darum, die Atmosphäre zu genießen. Allein was Freitagabend hier wieder los sein wird", schwärmt Zimmer und auch Neuzugang Tyger Lobinger kann es kaum abwarten, bei seinem ersten Heimspiel aufzulaufen: "Das ist schon was ganz Besonderes." Vorfreude, so scheint es, herrscht vom Rasen auf dem Betzenberg bis in die ganze Pfalz.