FCK gegen Nürnberg: Rückblick auf glanzvolle Duelle

Wenn der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg spielt, dann freuen sich die Geschichtsfans: Zwei mehrfache Deutsche Meister treffen in diesem Traditionsduell aufeinander.

Am Samstag um 13 Uhr ist es wieder soweit: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Nürnberg. Dieses Traditionsduell lockt die Fans zu Tausenden auf den Betzenberg - kein Wunder, spielen doch zwei extrem beliebte Teams mit einer langen und erfolgreichen Vereinsgeschichte gegeneinander.

Die Anfänge

Der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg sind Gründungsmitglieder der Bundesliga. Doch die Geschichte der Duelle beider Clubs reicht noch viel weiter zurück. Bereits am 8. August 1948 bestritten sie das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Damals hatten die Nürnberger vor 75.000 Zuschauern in Köln die Nase vorn und gewannen mit 2:1 gegen die Mannschaft von Fritz Walter, der gemeinsam mit Bruder Ottmar damals auf dem Platz stand.

Zuletzt: Pokalsieg für Lautern

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaft ist fast genau drei Jahre her: Am 30. Oktober 2019 standen sich der FCK und die Clubberer in der 2. DFB-Pokalrunde auf dem Betzenberg gegenüber, übrigens das einzige Pokalspiel der beiden gegeneinander. Zunächst sah es dabei nach einem Sieg für die Lauterer aus, die durch Timmy Thiele zwei Mal in Führung gingen (8. und 74. Minute). Doch die Nürnberger kamen zwei Mal zurück (15. und 89.). In der Verlängerung traf keiner, so dass es zum Elfmeterschießen kam, das einen Helden hervorbrachte: Lennart Grill hielt den sechsten Schuss der Nürnberger und sorgte damit für den Einzug in die nächste Runde.

Aufeinandertreffen in der 2. Liga

Das Duell beider Teams gab es natürlich auch mehrfach in der 2. Liga, zum ersten Mal in der Saison 2008/2009. Am 25. August 2008 empfing der FCK die Nürnberger vor heimischer Kulisse und gewann damals mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Erik Jendrisek (36.), davor hatte Florian Dick (22.) zum ersten Mal für den FCK getroffen - ja genau, der Dick, der von 2008 bis 2014 das Lauterer Trikot trug und mittlerweile als Teammanager tätig ist.

Zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga

Das allererste Duell in der Bundesliga bestritten beide Teams in der Gründungssaison 1963/64. Zunächst spielte man in Nürnberg - der FCK gewann mit 5:0 - und auch das Rückspiel auf dem Betzenberg im März 1964 entschieden die Roten Teufel mit 3:1 für sich. Es folgten zahllose Aufeinandertreffen in der ersten Liga, das letzte am 14. April 2012, das Nürnberg in Kaiserslautern mit 2:0 gewann.

Die Statistik

Insgesamt absolvierten beide Teams 68 Spiele gegeneinander. In der Bundesliga gewannen die Lauterer häufiger: In 54 Spielen gab es 26 Siege, zehn Unentschieden und 18 Niederlagen. Im DFB-Pokal endete das einzige Aufeinandertreffen zugunsten der Lauterer, in der Oberliga-Endrunde gab es zwei Siege für Nürnberg und ein Unentschieden. In der zweiten Liga spricht die Statistik für die Nürnberger, die sechs der insgesamt zehn Partien für sich entschieden - Zeit für den FCK, mit einem Sieg am Samstag auch diese Statistik für sich zu verbessern.