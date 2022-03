Ronnie Hellström und der FCK: Eine lebenslange Liebe

per Mail teilen

Ronnie Hellström und der 1. FC Kaiserslautern - das war eine ganz besondere lebenslange Beziehung. SWR Sport würdigt einen Mann, den die FCK-Fans für immer in ihrem Herzen tragen.

Ronnie Hellström wird oft in einem Atemzug mit Fritz Walter genannt. Auch lange nach seiner Karriere kam der Schwede immer wieder zurück auf den Betzenberg - seine zweite Heimat. Das betonte er auch bei seinem letzten Interview vor seinem Tod Mitte Januar: "Bei mir war der FCK immer da, ich bin immer ein Lauterer gewesen, da bin ich sehr stolz drauf. Wenn man über zehn Jahre wo gespielt hat, fühlt man sich wohl. Dann fühlt man sich sehr wohl."

Vom Amateur zum FCK-Profi 1974

Im Sommer 1974 begann diese besondere Beziehung. Ronnie Hellström kam nach Kaiserslautern, im Gepäck seine ganze Familie. Das Training war eine Umstellung für den damals 25-Jährigen. In Schweden stand er als Amateur drei bis vier Mal pro mal Woche auf dem Platz. In der Saisonvorbereitung beim FCK doppelt so oft. "Das war sehr spannend für mich, als Amateur aus Schweden zu kommen und dann direkt ins kalte Wasser geworfen zu werden. Da war man ein bisschen nervös. Ich hatte gerade die Weltmeisterschaft 1974 gespielt. Da lagen natürlich große Erwartungen auf mir", erzählte Hellström, der die Erwartungen problemlos erfüllen sollte.

Sepp Maier huldigt den besten Torhüter bei der WM 1974

Bei der WM 1974 ging Hellströms Stern auf. Er spielte damals auch gegen den späteren Weltmeister Deutschland im Viertelfinale. "Ich habe damals schon gewusst, dass er ein super Torwart ist", erinnert sich Deutschlands damaliger Nationalkeeper Sepp Maier. Bester Torhüter des Turniers war dann übrigens auch Ronnie Hellström.

"Wenn Ronnie Hellström Deutscher gewesen wäre, dann hätte ich auch meine Probleme bekommen in der Nationalmannschaft."

Schnelle Eingewöhnung in Kaiserslautern

In Kaiserslautern fühlte sich Hellström schnell heimisch. Das lag zum einen daran, dass sein Familie vor Ort war und er zudem mit seinem Landsmann Roland Sandberg in einem Haus lebte, zum anderen aber auch daran, dass es sportlich klappte. So verstand er sich auch mit seinem Torhüter-Konkurrenten Sepp Stabel blendend. "Er hat sich sehr schnell eingefunden bei uns. Er hat ein gutes Verhältnis bei den Mitspielern und auch zu mir. Er macht überhaupt keine Schwierigkeiten", beschrieb der damalige Trainer Erich Ribbeck Hellströms Einstand.

Ronnie Hellström - ein Star ohne Allüren

Star-Allüren waren Hellström fremd. Er war bodenständig, kümmerte sich um seine Familie und baute sich ein zweites Standbein auf: ein Bekleidungsgeschäft in Idar-Oberstein. Zu den Fans hatte er eine ganz besondere Beziehung: "Die Fans sind öfter nach dem Spiel zu mir nach Hause gekommen. Sie haben draußen gestanden und gesungen. Das war wunderbar, eine schöne Zeit", war Hellström alles andere als genervt von der Aufmerksamkeit. Daran erinnert sich auch sein Mitspieler Hans-Peter Briegel. "Er war ein Mensch, der sich mit wirklich jedem Fan, der ihn angesprochen hat, unterhalten hat und normal geblieben ist, der nicht abgehoben ist. Das ist das Wichtigste überhaupt", beschreibt der Europameister von 1980 seinen Teamkameraden.

Erstes Abschiedsspiel für einen Ausländer

Von 1974 bis 1984 spielte Hellström für den FCK. Er war so beliebt, dass er als erster Ausländer in der Bundesliga ein offizielles Abschiedsspiel bekam. "Da kamen alle Leute nur, um mich zu sehen. Dieses Gefühl ist fantastisch." Und natürlich waren auch alle Fußballer-Größen von damals dabei: Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Helmut Schön und natürlich auch Fritz Walter. "Es war ein Muss, dass man da hingeht. Da hat es keine Absagen gegeben. Das war eine Ehre, wenn man eingeladen wurde zu so einem Abschiedsspiel", beschrieb es Maier.

Der Mensch Ronnie Hellström bleibt unvergessen

Auch nach seiner aktiven Karriere war Ronnie Hellström ein gern gesehener Gast in Kaiserslautern. Er war stets auf dem Laufenden in Sachen FCK, informierte sich über die Medien, war aber auch immer wieder live im Stadion dabei und hielt Kontakt zu seinen Freunden vor Ort. Bis zum Schluss blieb er seinem FCK treu - und die Fans ihm. Am 6. Februar 2022 starb Ronnie Hellström im Alter von 72 Jahren nach einem Krebsleiden. Unvergessen bleibt ein toller Mensch.