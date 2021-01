In einer spannenden Partie haben sich der FCK und Großaspach im Südwestduell mit 0:0 getrennt. Dabei hatten die Lauterer deutlich mehr Spielanteile, vergaben aber gleich mehrere Großchancen fahrlässig.

Die angepeilte Aufholjagd des 1. FC Kaiserslautern ist zum Auftakt der restlichen Rückrunde in der 3. Fußball-Liga nicht nach Plan verlaufen. Trotz zahlreicher hochkarätiger Möglichkeiten mussten sich die Pfälzer gegen die SG Sonnenhof Großaspach am Montagabend mit einem Remis begnügen.

Chancenwucher kostet FCK den Sieg

"Wir haben hier heute zwei Punkte verloren. Wenn wir vorne die Chancen nicht machen, dürfen wir hinten nicht die Ordnung verlieren. Die Jungs wollten am Ende mit dem Kopf durch die Wand", resümierte Trainer Boris Schommers. Vor 17.377 Zuschauern verpasste es der FCK trotz einem Dutzend guter Möglichkeiten in Führung zu gehen. Kevin Kraus (37. Minute) und Christian Kühlwetter (48.) scheiterten am Aluminium. Weitere Hochkaräter, wie die Riesenchance von Timmy Thiele kurz vor Schluss, vereitelte Großaspachs blendend aufgelegter Keeper Maximilian Reule. "Wir wollten heute ein Zeichen an die Liga setzen, das ist uns nicht gelungen", bemängelte Florian Pick.

Großaspach kommt zu späten Möglichkeiten

In der Schlussphase trauten sich dann auch die abstiegsgefährdeten Gäste etwas zu, der Lucky Punch blieb aber aus. "Wir hätten längst mit einem oder zwei Toren führen müssen. So müssen wir am Ende fast froh sein, dass wir nicht noch einen gefangen haben. Es hätte zu diesem Spiel gepasst", sagte Torhüter Lennart Grill.

Nach fünf Siegen in Serie musste sich der FCK nun zum zweiten Mal nacheinander mit einem Unentschieden begnügen. Bis zum Aufstiegs-Relegationsplatz beträgt der Rückstand sechs Zähler. Mit dem Gastspiel bei Absteiger FC Ingolstadt wartet bereits am Samstag (14.00 Uhr) der erste Gradmesser der Rückrunde auf die Roten Teufel.