FCK-Profi Felix Götze: Mit Helm wieder voll im Einsatz

Felix Götze steht ab sofort wieder auf dem Fußballplatz, allerdings mit Helm - nach drei Kopfverletzungen in wenigen Monaten eine wichtige Vorsichtsmaßnahme für den Spieler des 1. FC Kaiserslautern.

Zehn Tage nach seiner beim Spiel in Duisburg erlittenen Gehirnerschütterung ist Fußballprofi Felix Götze vom 1. FC Kaiserslautern zurück auf dem Trainingsplatz. "Ab sofort geht es für unsere Nummer 24 mit einem speziellen Schutz für den Kopf weiter. Bis dieser richtig angefertigt ist, gibt es als Plan B einen Rugby-Helm", twitterte der Drittligist am Donnerstag und postete ein Foto von einem strahlenden Götze mit schwarzem Helm.

Rugby-Helm als Übergangslösung

Götze hat sich in den vergangenen Monaten drei Mal am Kopf verletzt und musste Mitte August sogar eine Nacht auf der Intensivstation verbringen. Damals hatte er sich bei der Partie des FCK in Berlin einen Haarriss im Schädel zugezogen. Der 23 Jahre alte Bruder des 2014-Weltmeisters Mario Götze wird vorerst einen Rugby-Helm tragen, um sich zu schützen - bis ein eigens für ihn angefertigter Kopfschutz fertiggestellt ist.