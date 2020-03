per Mail teilen

Anfang März hatte der 1. FC Kaiserslautern den bis zum Saisonende laufenden Arbeitsvertrag mit Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann fristlos gekündigt. Nun hat der 61-Jährige Klage eingereicht.

Das bestätigte das Arbeitsgericht Kaiserslautern der "Bild"-Zeitung. Einen Termin für die Verhandlung gebe es aber noch nicht, so das Blatt weiter.

Dauer 0:53 min Gerry Ehrmann klagt gegen den 1.FC Kaiserslautern Anmod:

Anfang März hatte der 1. FC Kaiserslautern den bis zum Saisonende laufenden Arbeitsvertrag mit Ex-Torwarttrainer und Vereinslegende Gerry Ehrmann fristlos gekündigt. Nun hat der 61-Jährige Klage eingereicht.

Ehrmann war von den Roten Teufeln wegen nicht zu tolerierender Vorkommnisse bereits am 23. Februar freigestellt worden. Danach, so ließ es der FCK Anfang März in einer Mitteilung verbreiten, habe man mit dem Ex-Keeper trotz "intensiver Bemühungen" keine Einigung erzielen können. Daraufhin folgte die Kündigung.

Nun droht eine Schlammschlacht

Nun geht der ehemalige Torwarttrainer also den Schritt vor Gericht. Ehrmann hatte bereits nach seiner Freistellung juristische Maßnahmen angekündigt. Damit droht eine Schlammschlacht.

Ehrmann, der von 1984 bis 1998 mehr als 300 Spiele für die Roten Teufel bestritt, genießt bei den meisten FCK-Fans Legendenstatus. Als Torwarttrainer auf dem Betzenberg verhalf er unter anderen Kevin Trapp, Tim Wiese und Roman Weidenfeller zu einer Karriere in der Bundesliga und der Nationalmannschaft.