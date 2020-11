Der 1. FC Kaiserslautern tritt in der 3.Liga auf der Stelle. Die Unzufriedenheit ist groß. Die Kritik von Mittelfeldspieler Marlon Ritter nach dem unglücklichen Remis gegen Magdeburg beschäftigte den FCK auch in dieser Woche. Trainer Jeff Saibene will die Aussage nicht zu hoch bewerten, sah aber dennoch Gesprächsbedarf mit Spieler und Mannschaft. mehr...