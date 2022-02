FCK gegen Magdeburg: So will FCM-Trainer Titz beim FCK gewinnen

Der 1. FC Magdeburg marschiert bislang souverän durch die 3. Liga und steht souverän an der Tabellenspitze. FCM-Trainer Christian Titz hat die Stärken des FCK studiert und freut sich auf ein Wiedersehen mit "Freunden und Familie".

Es ist das Spitzenspiel. Tabellenführer FCM gegen Verfolger FCK. Die Bilanzen beider Teams: beeindruckend. Um die letzten Niederlagen zu finden, muss man im Kalender von 2021 suchen. Am 29. Oktober verlor Magdeburg gegen Viktoria Köln mit 0:1 - spielte dabei 87 Minuten in Unterzahl - eine von nur vier Niederlagen. Der FCK unterlag - ebenfalls am 14. Spieltag (31.10.2021) gegen die Würzburger Kickers 0:2.

Beste Torschützen gegen beste Verteidiger

Im Duell mit Bilanzen treffen die besten Torschützen auf die besten Verteidiger. Zeichnet die Pfälzer die aktuell beste Abwehr der Liga aus, mit gerade mal 13 Gegentreffern, besticht der FCM mit seiner Offensive. 55 Treffer sind mit Abstand der absolute Bestwert der Liga. Diese Zahlen in einem Wort: Konstanz. Ein Begriff, den man beim 1. FC Kaiserslautern mittlerweile auch gut kennt und den auch Magdeburgs Trainer Christian Titz erwartet: "Ein Team, das Selbstvertrauen hat, weil sie so gut gepunktet haben." Und er weiß, dass der FCK nicht nur die beste Abwehr hat, sondern "das schnelle Umschaltspiel" beherrscht und, dass Terrence Boyd ("ein schneller Spieler") auf lange Bälle vorbereitet ist.

Magdeburg mit einem Pfälzer allein an der Tabellenspitze



Magdeburg steht einsam an der Tabellenspitze. 18 Siege in 25 Spielen. Seit elf Partien ist der FCM ungeschlagen. Magdeburgs Topscorer ist in der Pfalz kein Unbekannter. Baris Atik. Aufgewachsen in Frankenthal spielte Baris bei den "Bambinis" der VT Frankenthal, seine Fußballjugend verbrachte er bei Waldhof Mannheim, spielte dann für 1899 Hoffenheim. 2017 wurde der damals 22-Jährige an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und machte zwölf Spiele für die Roten Teufel in der 2. Liga. Aktuell glänzt der 27-Jährige nicht nur als bester Torschütze der Liga mit 13 Treffern, sondern auch als Vorbereiter. Mit Abwehrchef Alexander Bittroff hat das Team aus Sachsen-Anhalt die auf ihrer Position überragenden Spieler dieser Liga im Kader. Dazu besticht das Team von Trainer Christian Titz auch als Kollektiv. Die aktuelle Beständigkeit in dieser Saison wird durch eine gute Breite im Kader untermauert. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz zum Aufstieg in die 2. Liga beträgt bereits satte 14 Punkte. Gegen Kaiserslautern fehlen werden Korbinian Burger, Luca Schuler und Maximilian Franzke.

Mannheimer Titz seit einem Jahr Trainer in Magdeburg

Die Architekten des Erfolges sind Sportdirketor Otmar Schork, von 2001 bis 2019 sportlicher Leiter beim SV Sandhausen, und Trainer Christian Titz. Schork kam im November 2020 zu den Elbstädter. Der Hesse verpflichtete Titz als Chefcoach des FCM - am 12. Februar 2021. Erst sicherte Titz den Klassenerhalt und führte das Team in dieser Saison an die Tabellenspitze. Der gebürtige Mannheimer formte das Team binnen eines Jahres vom Abstiegskandidaten zur dominierenden Mannschaft der Liga um, die mit vielen jungen Spielern und einigen Routiniers eine starke Einheit bildet. Seine persönliche Bilanz in Magdeburg kann sich mehr als sehen lassen. Aus saisonübergreifend bislang 41 Ligaspielen mit dem 50-Jährigen an der Seitenlinie, holten der FCM 87 Punkte.

Titz mit Vergangenheit in der Region

Am Sonntag sollen drei Punkte dazu kommen, da kennt Titz keine Freunde. Obwohl: "Ich kenne da schon noch einige Leute". Titz kommt aus Mannheim, spielte für Idar-Oberstein in der Regionalliga. "Wenn man in der Region aufgewachsen ist und man kommt von da, dann war man als kleiner Junge schon auf dem Betzenberg und hat diese Atmosphäre aufsaugen können". Und: "Ich freue mich darauf, Freunde und Familienmitglieder zu treffen." 10.000 Zuschauer dürfen ins Stadion, 250 Ticket gingen nach Magdeburg.

Aufstieg (noch) kein Thema

Auch wenn der Tabellenführer von Erfolg zu Erfolg eilt, meidet Titz das Wort Aufstieg. "Ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich nun beginne, über Themen zu sprechen, die noch in der Zukunft liegen", erklärte er vor Kurzem. "Wir sind gut damit beraten, im Hier und Jetzt zu bleiben." Von einem Matchball-Spiel will Titz deshalb auch nicht sprechen, auch wenn der FCM dann 15 Punkte Vorsprung auf den FCK hätte. "Wenn wir am Sonntag drei Punkte holen, bin ich zufrieden." Ein Zukunftsthema scheint jedoch bald erledigt zu sein. Das Erfolgsduo Titz/ Schork steht vor einer Verlängerung der zum Saisonende auslaufenden Verträge - auch wenn eine offizielle Verkündung noch nicht erfolgt ist.