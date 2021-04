per Mail teilen

Nach dem Erfolg im Pfalz-Saar Duell gegen Saarbrücken hat man beim 1. FC Kaiserslautern neuen Mut geschöpft, dass es doch noch klappen könnte mit dem Klassenerhalt. Nächstes Ziel: Ein Sieg am Dienstag (19:00 Uhr) beim MSV Duisburg.

Kurz mal durchschnaufen, runterkommen, Ruhe finden. Viel Zeit dafür bleibt den Profis des 1. FC Kaiserslautern und Stürmer Daniel Hanslik nicht. Nach dem Sieg gegen Saarbrücken blieb nur der Sonntag, um kurz mal auf andere Gedanken zu kommen. Daniel Hanslik hatte einen großen Anteil am Sieg gegen Saarbrücken, seine beiden Treffer waren spielentscheidend: "Wir haben auf jeden Fall an Selbstbewusstsein dazugewonnen. Die Abläufe funktionieren immer besser und so kann man dann auch erfolgreich sein", sagt Hanslik im Interview mit SWR Sport.

Nachlegen gegen Duisburg

Fakt ist: Der 1. FC Kaiserslautern hat im Abstiegskampf der 3. Liga gegen Saarbrücken einen wichtigen Sieg gefeiert. Mit 34 Zählern stehen die Lauterer auf Rang 17 und sind nur noch wegen des Torverhältnisses hinter der zweiten Mannschaft des FC Bayern München auf dem ersten Abstiegsplatz. Jetzt geht es zum MSV Duisburg. "Wir wissen, dass das eine schwierige Auswärtsaufgabe wird, sind durch den Derbysieg aber selbstbewusst", sagt Lauterns Trainer Marco Antwerpen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Vier Punkte Abstand auf Duisburg

Die Duisburger haben derzeit vier Punkte Vorsprung auf den FCK. "Wir haben mal nach dem Spiel mal fünf Minuten durchgeatmet, stehen aber noch nicht über dem Strich und haben den Fokus deshalb schnell auf die Partie gegen Duisburg gelegt", erklärt Antwerpen die stressige Situation des FCK. Der Coach lässt keine lange Pause zu: "Wir sind uns dessen bewusst, jetzt liegt der Fokus auf dem Duisburg- Spiel."

Konzentration auf die Regeneration

Der U19-Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Oliver Schäfer, ist guten Mutes, dass der 1.FCK den Klassenerhalt noch packt. Der ehemalige Profi, der für den FCK auch schon als Fitness-Coach tätig war, betonte im SWR Fernsehen in der Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz", dass vor allem die Regeneration im Saisonendspurt wichtig sei: "Du musst versuchen wieder Frische zu kriegen. Gut regenerieren, viel schlafen, gut essen, viel trinken, das ist das Wichtigste."

Mit neuem Selbstbewusstsein geht der 1.FCK, hoffentlich gut erholt, in den Saisonendspurt. Nach dem Saarbrücken-Erfolg und mit einem Sieg gegen Duisburg und am kommenden Wochenende gegen Unterhaching, könnte der 1. FC Kaiserslautern dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen.