Kaiserslauterns Felix Götze spielt künftig mit Helm

Nach zwei Kopfverletzungen innerhalb weniger Monate wird Felix Götze vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern künftig mit einem Helm spielen. Das hat der Verein entschieden.

Götzes Trainer, FCK-Coach Marco Antwerpen, fand in der Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel am Sonntag gegen Kickers Würzburg deutliche Worte: "Er muss das jetzt machen. Wir haben heute Morgen nochmal darüber gesprochen. Das wird ihm eine gewisse Sicherheit im Spiel geben", sagte der Coach. "Er hat die Möglichkeit, eine Sonderanfertigung zu bekommen. Bis dahin wird er die Zeit mit einem Rugby-Helm überbrücken."

Erst seit einigen Wochen wieder im Mannschaftstraining

Der 23 Jahre alte Götze hatte am vergangenen Montag im Spiel beim MSV Duisburg (1:1) bei einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler eine Gehirnerschütterung erlitten. Bereits Mitte August hatte sich Götze im Spiel bei Viktoria Berlin einen Haarriss im Schädel zugezogen. Er war erst Anfang Oktober zur Mannschaft zurückgekehrt.

Neben Götze fehlt gegen Würzburg Daniel Hanslik

Im Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers am Sonntag (14 Uhr) wird Götze noch fehlen. "Felix geht es gut. Er hat schon signalisiert, dass er gerne wieder spielen möchte. Wir müssen aber natürlich Rücksicht auf seine erneute Kopfverletzung nehmen", sagte der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Marco Antwerpen. Zudem fällt der gesperrte Stürmer Daniel Hanslik aus.

Zwei Vereinslegenden im Fokus bei Würzburg-Heimspiel

Der 1. FC Kaiserslautern erwartet am Sonntag etwa 20.000 Zuschauer auf dem Betzenberg. Die Partie steht im Zeichen zweier Vereinslegenden. Zum einen wird ein Teil der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Fritz Walter im Vorjahr nachgeholt.

Der ehemalige Torwart und Torwarttrainer des FCK, Gerry Ehrmann, bekommt am Sonntag die Verdienstnadel des Vereins verliehen. imago images IMAGO / Jan Huebner

Zudem erhält der langjährige FCK-Keeper und Torwarttrainer Gerry Ehrmann vor dem Anpfiff die Goldene Verdienstnadel des Vereins. Ehrmann war im Februar 2020 nach einem Streit mit dem damaligen FCK-Trainer Boris Schommers fristlos entlassen worden. Der Vorwurf damals: Ehrmann soll das Trainerteam mehrfach beleidgt haben. Daraufhin hatte Ehrmann den FCK verklagt. Anfang des Jahres hatten sich beide Parteien außergerichtlich darauf geeinigt, dass Gerry Ehrmann nach 36 Jahren im Verein, davon fast 25 Jahre als Torwarttrainer, seine Trainertätigkeit beendet.

Keine Züge und viele Baustellen in Kaiserslautern

Die Fans, die am Sonntag auf den Betzenberg kommen, sollen frühzeitig anreisen. Darauf weisen der Verein und die Polizei hin. Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt fahren bis Dienstag keine Züge. Der Grund sind Bauarbeiten. Außerdem warnt die Polizei vor Staus und stockendem Verkehr im Stadtgebiet von Kaiserslautern. Der Grund sind einige Baustellen rund um das Fritz-Walter-Stadion. Zudem steht nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz auf dem Messeplatz nur eine begrenzte Zahl an Parkplätzen zur Verfügung. Grund ist das "Barbarossa-Land", der Ersatz für die Oktoberkerwe. Die Polizei empfiehlt Fans, die mit dem Auto anreisen, die "Park und Ride"-Parkplätze an der Autobahn 6 und der Technischen Universität zu benutzen.