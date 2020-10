per Mail teilen

Nach zuletzt vier Unentschieden ist das Ziel des 1. FC Kaiserslautern gegen Meppen klar. Der erste Sieg muss her. An FCK-Trainer Jeff Saibene soll es nicht liegen, der hat den Kopf frei. Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke hat sich mittlerweile bei Saibene entschuldigt.

Wenn der Luxemburger Jeff Saibene spricht, kann man sich kaum vorstellen, dass der in der Öffentlichkeit stets besonnene FCK-Trainer auch mal auf dem Platz ausrastet. Ist aber passiert - nach dem turbulenten 1:1 am Mittwoch gegen Ingolstadt. Alles schon schlimm genug, dann tritt ihm auch noch Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke in die Hacken und läuft weg. Obwohl der DFB gestern beide um eine Stellungnahme gebeten hatte - für Saibene ist das Thema durch. "Er hat gestern angerufen und hat sich für sein Verhalten entschuldigt, ich habe die Entschuldigung angenommen." Weiter geht's. Mit Fußball.

Saibene will über Gegner nicht groß debattieren

Sechs Spieltage, kein Sieg, Platz 17. Saibene weiß: Die Kaiserslauterer müssen beim SV Meppen dringend punkten. Auf der Pressekonferenz machte der Trainer der Roten Teufel klar, wie er das schaffen will. "Wir kümmern uns vor allem um uns." Es sei sein Ziel, dass sich der FCK in Zukunft nicht zu viel mit dem Gegner befasst. Meppen sei in einer schwierigen Phase (1 Sieg, 5 Niederlagen). "Unser Augenmerk muss auf unserem Spiel liegen, auf der Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen." Man wolle über die Gegner nicht groß debattieren, sondern sich auf die eigenen Stärken fokussieren.

Trainer Saibene hat den Gegner natürlich trotzdem ausführlich in der Videoanalyse unter die Lupe genommen. Der SV Meppen steckt als Vorletzter ähnlich wie der FCK in der Abstiegszone fest, verlor zuletzt beim SV Halle deutlich (1:4). Das Team um Trainer Torsten Frings konnte zuhause bisher noch nicht punkten. Mit Marius Kleinsorge steht einer im FCK-Kader, der das Team aus Meppen gut kennt. Vergangene Saison trug er noch das Trikot des SV. Jeff Saibene: "Kleini ist dabei und ich werde mich heute Abend im Hotel nochmal mit ihm unterhalten. Vielleicht hat er ein, zwei gute Tipps."

Partie gegen Ingolstadt als Maßstab

Der "gute Auftritt" gegen Ingolstadt solle zum Maßstab für die kommenden Spiele werden. "Es war ein nächster Schritt in die richtige Richtung. Wir waren in Überzahl zu wenig clever und haben die Bälle zu einfach hergeschenkt, anstatt Ruhe zu bewahren und das zweite Tore zu schießen. Das ist der einzige Vorwurf, den ich den Jungs gemacht habe." Ob Saibenes Team sich weiter verbessert und der FCK den wichtigen Dreier holt, können Sie live ab 14 Uhr im SWR Fernsehen verfolgen.