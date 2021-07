Am kommenden Wochenende beginnt die Saison in der 3. Liga. Der FCK tut sich schwer, ein klares Saisonziel zu formulieren. Klar ist nur: Eine Saison wie die letzte will keiner am Betze noch einmal erleben.

So lief die vergangene Saison

Über die Saison 2020/2021 möchte man beim 1. FC Kaierslautern am liebsten gar kein Wort mehr verlieren. Allein drei Trainer arbeiteten an der Seitenlinie, mehr oder vor allem weniger erfolgreich. Boris Schommers wurde kurz nach Saisonstart entlassen, Jeff Saibene versuchte im Anschluss sein Glück, aber die positiven Ergebnisse blieben aus. Der Luxemburger musste Ende Januar 2021 gehen. Sein Nachfolger Marco Antwerpen übernahm eine völlig verunsicherte Mannschaft und kämpfte bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt, der am Ende knapp gelang.

Die Saison genügte bei weitem nicht den eigenen Ansprüchen der Pfälzer. Neben dem Trainer wurde auch die sportliche Leitung zum wiederholten Male ausgetauscht. Mit Ex-Profi Thomas Hengen kam jetzt hoffentlich die nötige Ruhe, die der Verein so lange verzweifelt versuchte rein zu bekommen. Auch in der Vorstandsetage und im Aufsichtsrat sorgte der FCK immer wieder für negative Schlagzeilen. Das Gesamtbild des Vereins nach außen war streckenweise äußerst fragwürdig. Den Fans blieb häufig nur ein Kopfschütteln.

Wer kommt, wer geht

Eines muss man FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen lassen: Er hat bisher in der Sommerpause auf dem Transfermarkt hervorragende Arbeit geleistet. Im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten scheint Hengen das Bestmögliche herausgeholt zu haben. Ob seine Transfers am Ende den erwünschten Erfolg bringen, bleibt dennoch abzuwarten. Jean Zimmer wurde von Zweitligist Fortuna Düsseldorf fest verpflichtet. Der Kapitän ist Führungs- und Identifikationsfigur im Verein. Mit Daniel Hanslik, Marvin Senger und Felix Götze wurden drei weitere Leihspieler der abgelaufenen Saison wieder an den Betzenberg gelotst. Hanslik wechselte fest von Holstein Kiel nach Kaiserslautern. Felix Götze wurde für ein weiteres Jahr vom FC Augsburg ausgeliehen, genauso wie Marvin Senger vom FC St. Pauli. Dazu gekommen sind mit René Klingenburg und Mike Wunderlich (beide von Viktoria Köln) noch zwei Drittliga-erfahrene Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Boris Tomiak (Fort. Düsseldorf II), Julian Niehues (Bor. Mönchengladbach II) und Muhammed Kiprit (KFC Uerdingen) sind junge Spieler, die erst einmal als Perspektivspieler ans Team herangeführt werden.

Bei den Abgängen sind vor allem Tim Rieder (zu Türkgücü München) und Ex-Kapitän Carlo Sickinger (zum SV Sandhausen) zu erwähnen. Ihr Verlust muss kompensiert werden. Eine Verlängerung der Leihe von Marvin Pourié vom Karlsruher SC wurde nicht weiter verfolgt. Menschlich passte der extrovertierte Stürmer trotz seiner elf Tore wohl nie so ganz ins Team von Marco Antwerpen.

Der Trainer

Trainer Marco Antwerpen hat den Klassenerhalt geschafft. Zwischenzeitlich war der FCK so gut wie abgestiegen. Die Arbeit Antwerpens ist daher nicht hoch genug zu bewerten. Bei den Fans hat der Trainer erst einmal einen Stein im Brett. Aber auch Antwerpen steht unter Erfolgsdruck. Die Ziele des Traditionsvereins müssen einfach andere sein, als sich im Abstiegskampf der 3. Liga zu zerreiben. Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers im italienischen Mals hatte der Coach eine positive Bilanz gezogen. "Wir haben hier perfekte Bedingungen vorgefunden und sind innerhalb der ganzen Gruppe sehr weit gekommen", sagte der 49-Jährige in einem vereinseigenen Interview.

Zuhause wurde konzentriert weitergearbeitet. "Wir wollen jetzt in die Automatismen rein und im Training viel Elf gegen Elf spielen", kündigte Antwerpen an. Der Auftakt in der 3. Liga steigt am 24. Juli gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig (ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und im Livestream auf swr.de/sport und YouTube).

Eine sportliche Prognose vermied der FCK-Trainer bisher in jedem Interview, was angesichts der vergangenen Zitter-Saison kaum verwundert. "Ziele zu definieren ist sehr schwierig, weil gerade in der 3. Liga die Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Leistungsniveau sind. Wir wollen gut reinkommen in die Saison und schauen dann nach zehn Spieltagen mal, wo wir stehen", sagte Antwerpen fast gebetsmühlenartig.

Erwartungen an die Saison

"Der Schlüssel für eine erfolgreiche Saison ist, dass man einen guten Zusammenhalt hat, eine gute Fitness und die Laufbereitschaft auf den Platz bringt. Das wollen wir von den Spielern sehen". Trainer Marco Antwerpen scheinen diese Aspekte vorerst wichtiger, als ein klares Ziel zu formulieren. Vielleicht ist man in Kaiserslautern aber auch vorsichtiger geworden. Zu oft in den letzten Jahren wurde Druck auf das Team aufgebaut, in dem der Aufstieg mehr oder weniger laut als Saisonziel formuliert wurde.

Viele Fans fühlen und verbreiten nach ihrem eigenen Selbstverständnis immer noch den FCK als Erstligist, obwohl der Verein seit 2012 nicht mehr in der Bundesliga spielt und mittlerweile seit 2018 in der 3. Liga festhängt. Genau diese Erwartungshaltung bei den Anhängern erhöht den Druck auf das Team immer wieder unnötig. Dazu kommt, dass der FCK finanziell immer noch kämpfen muss. Das Insolvenzverfahren wurde zwar erfolgreich abgeschlossen, der Verein ist wieder liquide, aber wirklich große Sprünge sind nicht möglich. Der FCK muss sich wieder einmal neu aufstellen. Ob es am Ende für den Aufstieg reicht? Nichts wünscht man sich in der Pfalz sehnlicher als das!