Nach dem DFB-Pokalaus hat der 1. FC Kaiserslautern den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Zum Drittliga-Auftakt am Freitagabend verlor der FCK gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zuhause mit 0:1.

Zum Start der 3. Liga tauschte FCK-Coach Boris Schommers sein Team auf einer Position: im Vergleich zum DFB-Pokalaus gegen Regensburg spielte Neuzugang Marvin Pourié für den Ex-Dresdner Lucas Röser, der mit muskulären Problemen ausfiel. Das zugelassene Kontingent von knapp 5.000 Tickets wurde nicht voll ausgeschöpft: Auf der Anzeige erschien Mitte der zweiten Halbzeit die Zahl 4.150. So viele Zuschauer unterstützen die Roten Teufel zum Saisonauftakt, Auswärtsfans durften nicht ins Stadion.

Das Duell der beiden Aufstiegsaspiranten begann umkämpft: Schiedsrichter Martin Thomsen verteilte gelbe Karten gegen Dresdens Paul Will (6. Minute) und Lauterns Hendrick Zuck (9.).

Ein unglückliches Eckballtor zum 0:1

Echte Chancen ließen auf sich warten, bis ein Standard in der 18. Minute für das erste richtige Highlight sorgte: Dresdens Patrick Weihrauch schlug einen Eckball von der rechten Seite an den Fünfmeterraum, wo der Ball FCK-Innenverteidiger Kevin Kraus unglücklich an den Oberschenkel sprang. Lauterns Torwart Avdo Spahic rettete zwar noch mit einem Riesenreflex, doch der gebürtige Dresdner Sebastian Mai staubte per Kopf zur 1:0-Führung für Dynamo ab.

Der FCK versuchte umgehend auf den Rückstand zu reagieren, doch Dresdens Schlussmann Kevin Broll parierte eine Direktabnahme von Pourié, der zuvor sehenswert von Dominik Schad bedient wurde.

In der 32. Minute ging ein Raunen durchs Stadion, denn ein Distanzschuss von Hendrick Zuck verfehlte den rechten Pfosten nur um Zentimeter. In der Folge machte Dresden mehr und mehr Druck, die Fehler der Hausherren häuften sich.

Platzverweis für Dresdens Will - Ciftci fast mit dem 1:1

Doch in die Dresdner Drangphase hinein keimte plötzlich Hoffnung für die Lauterer auf. Verantwortlich dafür: Paul Will. Der Rotschopf ging bei einer Ballannahme kurz vor dem eigenen Strafraum in der 43. Minute übermotiviert mit der Hand zum Ball. Schiedsrichter Thomsen zeigte Will, der von 2015 bis 2018 selbst in der FCK-Jugend spielte, die gelb-rote Karte.

Den anschließenden Freistoß brachte Hikmet Ciftci fast zum 1:1 unter, doch Broll entschärfte den harten Flachschuss sehenswert mit einer Faust.

Stimmungsvoller Rahmen: Endlich wieder Fans im Fritz-Walter-Stadion. Imago imago images / Thomas Frey

Kaiserslautern schafft es nicht, die Überzahl zu nutzen

In Überzahl hatte Kaiserslautern gegen defensivere Dresdner zwar optische Überlegenheit, doch der Ertrag ließ auf sich warten. Leidenschaftlich verteidigende Gäste auf der einen, weitgehend umständliche Angriffe des FCK hielten sich die Waage.

Die dickste Gelegenheit für Kaiserslautern hatte Simon Skarlatidis in der 83. Minute: Am rechten Fünfmeterraum kam der Mittelfeldmann mehr zufällig zum Abschluss, doch aus spitzem Winkel verzog der 29-Jährige. Kurz vor Schluss vergab auch Adam Hlousek eine weitere FCK-Chance und die erste Saisonniederlage war besiegelt.

Misslungener Saisonstart für den FCK

Somit ist der Saisonstart des FCK nach dem Pokalaus gegen Regensburg endgültig misslungen, Dresden hingegen gelingt ein Traumstart: Nach dem Erstrundensieg im Pokal gegen den Hamburger SV gewinnt Dynamo gegen den nächsten Traditionsklub.