Thomas Hengen: Marco Antwerpen bleibt bei Aufstieg FCK-Trainer

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Saar-Pfalz-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken mit 3:1 für sich entschieden. Nach der Partie machte Thomas Hengen Hoffnungen auf einen Verbleib des Trainers.

Thomas Hengen, Geschäftsführer Sport des 1. FC Kaiserslautern, hat nach dem FCK-Sieg gegen Saarbrücken am SWR-Mikrofon darüber gemutmaßt, dass Marco Antwerpen auch im kommenden Jahr Cheftrainer des FCK sein könnte. Auf die Frage, ob Antwerpen im Falle eines Aufstiegs Trainer bleiben würde, antwortete Hengen: "Genau so ist es!" Marco Antwerpen selbst äußerte sich nicht zu der Thematik.

Antwerpen ist seit rund einem Jahr Cheftrainer beim FCK. Der 50-Jährige hatte die Pfälzer am 22. Spieltag der vergangenen Saison vom damaligen Chefcoach Jeff Saibene in akuter Abstiegsgefahr übernommen und den Klassenerhalt geschafft. In der laufenden Spielzeit stehen die Roten Teufel auf dem zweiten Platz und dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga machen.

Die FCK-Stimmen nach der Partie

Thomas Hengen auf die Frage ob Marco Antwerpen im Falle eines Aufstiegs FCK-Trainer bleibt: "Genau so ist es!"

Marco Antwerpen zur Roten Karte gegen Kevin Kraus: "Schwierige Situation. Kevin will schon zum Ball, kommt dann halt zu spät und trifft ihn an der Brust. Ja, da kann man glaube ich schon Rot geben..."

Terrence Boyd: "Das war schon berauschend. Das war schon richtig geil. Ein Derby vor 46.000, dann machst Du das Führungstor vor der West. Das Gefühl kann ich Dir nicht beschreiben. Das war einfach hammergeil."

Daniel Hanslik zur Stimmung im Stadion: "Es war glaub ich ein unbeschreibliches Gefühl für uns alle, endlich mal wieder Fußball so zu erleben, wie er sein soll. Und mit diesem Ausgang ist das natürlich für alle ein gelungener Ostersonntag."

Hans-Peter Briegel: "Das Herz hat ein bisschen höher geschlagen. Die Zuschauer sind der zwölfte Mann, sagt man normalerweise. Aber die waren heute der 13. und der 14. Mann. Was ich heute erlebt habe grenzt nah an 1982 gegen Real Madrid, als wir 5:0 gewonnen haben."