Erste Pleite für den 1. FC Kaiserslautern unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen. Am 25. Spieltag der 3. Liga unterlagen die Pfälzer dank eines späten Gegentores mit 0:1 (0:0) beim Tabellenzweiten FC Ingolstadt.

In Ingolstadt präsentierte sich der 1. FC Kaiserslautern in der ersten Halbzeit kämpferisch. Die Gäste traten nach vier Punkten aus zwei Spielen unter dem neuen Coach Antwerpen selbstbewusst auf, es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen.

Sickinger muss früh raus

Chancen blieben bei frühlingshaften Temperaturen in den ersten 45 Minuten allerdings Mangelware, es gab lediglich einige Abschlüsse aus der Distanz. Folglich war das 0:0 zur Pause leistungsgerecht. Verzichten musste der FCK dabei ab der 17. Minute auf Carlo Sickinger. Der Abwehrspieler musste verletzt vom Feld, für ihn kam Anas Bakhat in die Partie.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm das Spiel auch vor den Toren Fahrt auf. Dennis Eckert Ayensa zog in der 50. Minute aus 18 Metern ab, scheiterte jedoch an FCK-Keeper Avdo Spahic. Auf der Gegenseite verschenkte Marlon Ritter nach einer Vorlage von Anas Ouahim eine gute Gelegenheit durch eine unsaubere Ballannahme (53.).

TV-Tipp Alles rund um das Spiel des 1. FC Kaiserslautern beim FC Ingolstadt gibt es am Sonntag ab 22:05 Uhr bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Ritter schließt ab, Buntic ist zur Stelle

Ritter war es auch, der die nächsten beiden Gelegenheiten für den FCK hatte. In der 58. Minute scheiterte er an FCI-Schlussmann Fabijan Buntic, wenig später fand er mit einem Freistoß aus 18 Metern wieder in Buntic seinen Meister (62.). Wenig später hatte auch Ingolstadt einen Hochkaräter: Cannigia Elva köpfte aus Nahdistanz am FCK-Tor vorbei (70.). Das hätte eigentlich das 1:0 für die Gastgeber sein müssen. Drei Minuten später schoß Caiuby aus spitzem Winkel über das Tor der Roten Teufel.

Doch die Bayern machten jetzt Druck. Eckert Ayensa war in der 79. Minute nach einem Konter völlig frei vor dem Kaiserslauterer Tor, doch ein FCK-Abwehrspieler konnte den Abschluss noch blocken.

Justin Butler mit dem Tor des Tages

Doch was sich aufgrund des starken Schlussspurts der Hausherren angedeutet hatte, war wenige Minuten später perfekt: Justin Butler traf in der 85. Minute mit einem Schuss aus knapp 16 Metern ins linke untere Eck des FCK-Tores - das 1:0 für den FCI. Das war gleichzeitig auch der Endstand.

Ein nicht unverdienter Erfolg für Ingolstadt, während es Kaiserslautern versäumte, sich für seine kämpferische Leistung zu belohnen. So bleiben die Pfälzer mit nun 25 Punkten aus 25 Zählern weiterhin in Abstiegsgefahr. Aktuell liegen sie in einer allerdings ungleichen Tabelle auf Rang 14.