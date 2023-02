Faszination Betzenberg: Warum die Fans so begeistert vom FCK sind

Der 1. FC Kaiserslautern fasziniert die Menschen. Sogar als die Roten Teufel in die 3. Liga abgestiegen sind, hielten die Fans zu ihnen. Warum eigentlich? SWR Sport sucht Gründe.

Der 1. FC Kaiserslautern kann bei seinen Heimspielen auf dem Betzenberg im Schnitt 38.643 Fans begrüßen - diesen Wert toppt in der 2. Bundesliga nur der Hamburger SV. Über solche Besucherzahlen würde sich auch manch ein Erstligist freuen. Mainz 05, Hoffenheim oder Leverkusen können solche Zahlen nicht vorweisen. Doch damit nicht genug. Auch zu jedem Auswärtsspiel setzen sich Tausende FCK-Fans in Bewegung, sorgen für nahezu heimatliche Kulisse auch in fremden Stadien. Die Gründe dafür lassen sich auch in der ruhmreichen Vergangenheit des FCK finden.

Der Grundstein in den 50er Jahren

Allen voran sind da natürlich die 50er Jahre mit zwei deutschen Meistertiteln und die WM 1954 mit fünf Lauterer Nationalspielern zu nennen. Neben der Lichtgestalt Fritz Walter war es der vor gut einem Jahr erst verstorbene Horst Eckel, den die Fans noch lebhaft in Erinnerung haben. Was würde der Jüngste der Helden von Bern, das Lauterer Idol Horst Eckel zu dieser Euphorie sagen?

Ganze Region fiebert mit

"Sein Herz hing ja immer an diesem Verein, und ich bin mir ganz sicher, dass er sich darüber riesig freuen würde", sagt FCK-Athletiktrainer Oliver Schäfer, der zur Meisterelf 1998 gehörte und damit Teil des Betze-Mythos ist, und ergänzt: "Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass sich die ganze Pfalz darüber freut, dass der FCK wieder sehr positive Schlagzeilen schreibt." Positive Schlagzeilen, wie sie auch viele weitere Profis des FCK geschrieben haben. Man denke nur an Schäfer, Roger Lutz, Axel Roos und die anderen, die vor 25 Jahren Bundesligageschichte geschrieben haben. Der FCK wurde Deutscher Fußball-Meister als Neuling der Liga - unerreicht bisher. Die Euphorie schwappte über damals.

Kein Aufwand zu groß für die FCK-Fans

Auf dem Weg zur überbordenden Begeisterung ist man jetzt auch gerade wieder. "Wir haben ja damals die Euphorie entfacht, und das setzt sich jetzt wieder fort. Die Menschen rund um Kaiserslautern, die haben ja eigentlich danach gelechzt, mal wieder erfolgreichen Fußball zu sehen", beschreibt Axel Roos, Deutscher Meister von 1998, die Stimmung in der Pfalz. Der FCK ist dran an den Aufstiegsplätzen – und die Fans unterstützen nach Kräften. Etwa 10.000 begeisterte Anhänger sind nach Hannover mitgereist, etwa 3.000 machen sich auf den Weg nach St. Pauli.

Das nächste Kapitel im FCK-Geschichtsbuch?

Sportlich läuft es derzeit beim FCK - das fördert die Euphorie natürlich. Der Aufsteiger spielt eine überragende Saison bisher und ist dran an den Aufstiegsplätzen. Für Axel Roos steht dem nächsten Kapitel im Geschichtsbuch nichts entgegen. "Kaiserslautern ist ja immer gut gewesen, um Geschichte zu schreiben, wie damals als Aufsteiger Meister zu werden. Und das wäre heute wieder ein neues Kapitel in der Geschichte. Warum nicht? Die Chancen stehen ganz gut. Also den dritten Platz kann man anpeilen", ist er sich sicher.

Ball flach halten

Trainer Dirk Schuster will daran eher nicht denken. Er hält das Thema Aufstieg bewusst klein. Fünf Punkte noch bis zu den 40 – bis zum Nichtabstieg. "Ich bin einer, der sagt, halt den Ball flach. Je mehr du dich selbst nach oben hebst, umso mehr wirst du gejagt. Und ich glaube, im Moment ist dieser vierte Platz als Jäger eigentlich ein guter Ausgangspunkt", kann 98-Meister Lutz den Trainer verstehen.

Otto Rehhagels Trick

FCK-Trainer-Legende Otto Rehhagel hatte 1998 einen ganz besonderen Erfolgstrick. "Er hat immer gesagt: Männer, bevor jemand merkt, dass wir Deutscher Meister werden könnten, müssen wir es schon sein. So möchte ich es auch halten", lacht Schäfer. Damit wären die Fans heute sicher auch einverstanden.