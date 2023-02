per Mail teilen

Fünf Profis des 1. FC Kaiserslautern besuchten im Rahmen der Veranstaltung "FCK-Hautnah" die FCK-Fans in im pfälzischen Hochstadt. Das Vereinsheim des VfB Hochstadt geriet an seine Kapazitätsgrenze. Die Euphorie rund um die Roten Teufel ist groß.

Strahlende Gesichter und große Freude bei den FCK-Fans in der Südpfalz. Jubel brandet auf als die fünf Kaiserslauterer Profis Philipp Klement, Andreas Luthe, Marlon Ritter, Ben Zolinski und Aaron Basenach das Vereinsheim des VfB Hochstadt betreten. Die Euphorie um den Verein vom Betzenberg ist groß, auch beim FCK-Fanclub "Houschder Hainbachteufel".

So groß, dass ein Vereinsvorsitzender sichtlich verblüfft zugibt: "Wir sind völlig perplex wieviel Leute hier sind." Mit etwa 100 bis 150 Fans haben die Veranstalter gerechnet - mehr als doppelt so viel sind es geworden.

Entspannte Profis hautnah erleben

Und die Fans wurde nicht enttäuscht. Keine Wünsche blieben offen. Ob Autogramme, Selfies, Unterschriften auf Schals oder Trikots oder eben auch ein kurzer Plausch. Die FCK-Profis zeigten sich bestens gelaunt, sehr entspannt und hatten nach dem 3:1 Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth ebenfalls großen Spaß an der Veranstaltung.

Den FCK-Spielern macht es großen Spaß

"Das ist einer der angenehmeren Termine", bestätigt Keeper Andreas Luthe. "Vor allem wenn man die Autogrammwünsche für Kinder und Jugendliche erfüllen kann. Das ist für mich als Familienvater mit das Schönste. Wir waren ja auch mal jung und haben uns Autogramme von unseren Idolen geholt."

Auch in Hochstadt zeigte sich einmal mehr, wie wichtig das Verhältnis zwischen Anhänger und Verein in der Pfalz ist. Mittelfeldspieler Philipp Klement zeigte sich ebenfalls begeistert. "Wenn man sieht, was hier für ein Andrang ist und wie viele Kinder sich für den FCK begeistern, dann macht man das gerne und freut sich sehr darüber."

Fan-Treff als Dankeschön

Es war ein Tag ganz im Zeichen der Betze-Anhänger. Traditionell soll dieser einmal pro Saison stattfinden. Durch die Corona-Pandemie entstand eine dreijährige Zwangspause. Nun wurde das Fan-Treffen ausgiebig ausgekostet. Gut zwei Stunden nahmen sich Marlon Ritter und seine Teamkollegen Zeit.

"Die Fans kommen oft genug zu uns. Da ist es umso schöner, wenn man mal was zurückgeben kann und sie besucht." Dazu stellten sich die FCK-Profis auch eine dreiviertel Stunde den brennenden Fan-Fragen, vor allem die Kinder hatten einige besondere Themen: Wer ist das Idol von Andreas Luthe? Was war das schönste Tor von Marlon Ritter im FCK-Dress? Wen finden die Betze-Profis besser? Messi oder Ronaldo? Wer ist mit wem in der Mannschaft befreundet. Es wurde viel gelacht und gescherzt.

Beste Stimmung im Vereinsheim. Nur eine Bitte der Kids haben sie nicht erfüllt: "Könnt ihr nachher noch mit uns auf dem Bolzplatz kicken." Dann eben beim nächsten FCK-Fan-Treff.