Ein Aufsichtsratschef, der auf Twitter Interna ausplaudert. Ein möglicher Investor, der Deadlines für die Gläubiger und einen Schuldenschnitt setzt, und Verantwortliche, die schon nach 7 Monaten im Amt nicht mehr mit einer Stimme sprechen. Was sagen die Anhänger zur aktuellen Situation beim FCK?

Am 01.Dezember 2019 wurde das „Team Merk“ in den Aufsichtsrat des 1.FC Kaiserslautern gewählt. Markus Merk, Martin Weimer, Jörg E. Wilhelm und Rainer Kessler bekamen die meisten Stimmen, Martin Wagner wurde vom Team nachnominiert. Fritz Fuchs war das letzte verbliebene Mitglied des vorhergehenden Aufsichtsrates. Als ein Team wollten sie antreten, mit einer Stimme sprechen. Das scheint jetzt schon vorbei zu sein. Stattdessen scheint es wieder Grabenkämpfen und persönlichen Eitelkeiten zu geben.

Wilhelm prescht vor

Prof. Dr. Jörg E. Wilhelm äußerte sich als erster Vertreter des Aufsichtsrates öffentlich in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Wohl ohne vorherige Absprache mit den anderen Mitgliedern, die den Stand der Dinge bei der Investorensuche nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollten. Seitdem äußert sich der Senator aus seinem Schweizer Domizil regelmäßig in Interviews und über seinen Twitter-Account, tritt dort mit FCK-Anhängern in direkten Kontakt und übermittelt sogar Fragen der Fans an den interessierten Geldgeber aus Dubai, bei dem es sich angeblich um den 71-jährigen Deutschen Horst Peter Petersen handeln soll.

Unerwünschte Transparenz

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Kessler äußerte sich in der Presse, während sich der Sprecher des Aufsichtsrates, Markus Merk, bisher bedeckt hielt. Genauso wie die anderen Verantwortlichen. Fakt ist: Nach und nach sickern immer mehr Informationen nach außen. Ein Statement des potentiellen Investors aus Dubai, konkrete Zahlen aus dessen Angebot, Deadlines und mehr. Zum Beispiel auch die Auskunft, dass Jörg E. Wilhelm nach seinem Vorpreschen wohl zum Rücktritt aufgefordert wurde. Die Reaktionen auf diese offensichtliche Uneinigkeit im Verein sind unterschiedlich:

"Nach Einigkeit hört sich das überhaupt nicht an.

Aber wohl so das es mehrere Parteien gibt UND damit mehrere Möglichkeiten. Hoffen wir das nicht ALLE und ALLES kaputt gemacht wird!"

User "Dommi" (Fan-Portal "Der Betze brennt")

Auch für den User "Betzegeist" ist das Vorgehen der Verantwortlichen unverständlich:

"Ist schon traurig. Selbst kurz vor der Pleite werden noch Ränke geschmiedet, Infos an die Presse durchgesteckt, persönliche Eitelkeiten befriedigt. Es ist alles so zum kotzen. Warum hört das nicht auf? Jetzt haben wir alles auf links gedreht, das komplette Personal ausgetauscht und es geht einfach so weiter. Ich kann das nicht begreifen." User "Betzegeist" (Fan-Portal "Der Betze brennt")

Vor allem zu Prof. Dr. Jörg E. Wilhelm gibt es im Netz viele Meinungen:

Marco Kölsch spricht Prof. Dr. Jörg E. Wilhelm Mut zu.

@joewizh Herr Senator, bitte behalten Sie diese Motivation! Ich bin davon überzeugt, dass Sie all Ihre Erfahrungen und all Ihr Wissen in unseren FCK stecken. Hierzu möchte ich mich bei Ihnen nochmals aufrichtig bedanken. Geben Sie dem dreckigen Spiel keine Chance! #betze @joewizh Marco Kölsch, Twitter, 9.7.2020, 12:43 Uhr

Sarah Jung sieht dagegen die Einzelauftritte kritisch. Damit dürfte sich auch Jörg E. Wilhelm gemeint gewesen sein.

Durch immer wieder neue Einzelstatements macht man sich nicht unbedingt glaubwürdiger! Das gilt für alle. Reißt euch zusammen! Das hier ist keine Egoshow ! Ihr habt alle Kompetenzen, nutzt sie! Einzelaktionen führen nur weiter ins Chaos! #betze Sarah Jung 👹, Twitter, 9.7.2020, 16:06 Uhr

Sachwalter mahnt zur Zurückhaltung

Fakt ist - die derzeitige Außendarstellung des FCK dürfte sich nicht gerade positiv auf die Generierung weiterer Interessenten auswirken. Das meint auch der eingesetzte Sachwalter Andreas Kleinschmidt im SWR/Sport Podcast "Nur der FCK": "Die öffentlichen Diskussionen und das Getöse im Umfeld sind nicht förderlich, weil hier wird der Eindruck erweckt wird, dass schon Teile der Gremien Entscheidungen getroffen haben. Das motiviert nicht wirklich, sich für den FCK zu interessieren und zu investieren."