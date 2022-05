"Unfassbar, unmöglich, unglaublich" – FCK-Fans kritisieren Antwerpen-Rauswurf

Die Entlassung von Marco Antwerpen als Cheftrainer beim 1. FC Kaiserslautern erhitzt die Fan-Gemüter. Die Fans kritisieren den Rauswurf zum großen Teil scharf. Von Aufbruchstimmung rund um den Betzenberg ist vor der Relegation wenig zu spüren.

Unter dem #proantwerpen laufen die ersten, kurzen aber prägnanten Kommentare unter der Ankündigung des 1. FC Kaiserslautern auf seinem Instagram-Kanal, den neuen Trainer Dirk Schuster vorzustellen. "Danke für alles Marco!", schreiben viele Fans. Sie haben kein Verständnis für den Rauswurf von Marco Antwerpen, der bei den FCK-Anhängern große Beliebtheit genießt. Einige fordern eine Er- beziehungsweise Aufklärung der Geschehnisse.

Die Unruhe rund um den Verein frustriert: "Dieser Verein schafft es leider immer wieder sich selbst zu torpedieren.", posted der eine. Ein anderer schreibt "Seit 15 Jahren die gleiche Scheiße". Auch die Kommentare unter der aktuellen Folge des SWR-Sport Youtube-Formats "Dein FCK" sind mehrheitlich kritisch. "Trainerwechsel...was ein Quatsch!!! Total bescheuert so eine Unruhe jetzt noch in die Mannschaft zu bringen!!!", schreibt eine Userin. "Aus sportlicher Sicht ist die Freistellung nicht gerechtfertigt. Nur weil jetzt die drei Spiele verloren wurden !?", ist die Meinung eines weiteren Users.

Angst um das große Ziel Aufstieg

Für viele Fans ist der Traum vom Aufstieg in die zweite Liga in Gefahr. Kurz vor den beiden wichtigen Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden den Trainer zu wechseln, ist für die meisten Fans nicht nachvollziehbar. "Ich bin geschockt und traurig über diese Entscheidung". Seine Enttäuschung über die Geschehnisse der letzen Tage lässt mancher Fan freien Lauf. "Ich wollte mit diesem Klub aufsteigen, habe alles dafür gegeben, und nun diese wahnsinnige Entscheidung." Ein weiterer Anhänger formuliert auf dem Facebook-Kanal von SWR Sport seinen Frust sarkastisch: "Glückwunsch an Dresden zum Aufstieg!". Der Glaube an eine gelungene Relegation durch die vergangenen, chaotischen Tage ist gedämpft. "Ich stelle mich auf ein weiteres Jahr 3. Liga“ schreibt ein User. "Danke an den Vorstand für den Verbleib in der 3. Liga."

Sportchef Hengen steht in der Kritik

Unverständnis und Kritik erntet Lauterns Sportchef Thomas Hengen von Fan-Seite in den sozialen Netzwerken für die Entscheidung, Antwerpen zu entlassen. "Hengen! Trete lieber zurück" oder "Thomas Hengen, wo ist deine Ehre?" sind da nur zwei Beispiele. Sollte es mit einer erfolgreichen Relegation nicht klappen, wäre für viele Anhänger der Schuldige in Person des Lauterer Geschäftsführer Sport ausgemacht. Aber es gibt auch Betze-Anhänger, die etwas auf die "Frustbremse" treten. "Wir kennen die Hintergründe nicht und können alle nur spekulieren." Die Fan-Stimmung, nicht nur im Netz, auch rund um den Betzenberg, ist aufgeladen.