Ex-FCK-Profi Thomas Riedl: "Mein großes FCK Herz sagt, wir landen auf Platz zwei!"

Für den 1. FC Kaiserslautern gab es gegen Wehen-Wiesbaden einen Rückschlag. Den Aufstieg in die 2. Liga haben die Pfälzer durch die Niederlage nicht mehr in der eigenen Hand, trotzdem bleibt Ex-FCK Profi Thomas Riedl weiter optimistisch.

Es war die erst zweite Niederlage in der bisherigen Rückrunde für den FCK, aber eine die schmerzt. Der FCK gab durch das 1:2 beim SV Wehen-Wiesbaden seine "Pole Position" im Aufstiegsrennen an Konkurrent Eintracht Braunschweig ab. Für den ehemaligen Lauterer Profi Thomas Riedl ist das aber kein Grund mit Frust in den Saisonendspurt zu gehen. "Sie spielen eine bomben Runde. Sie sind aber nur achtbeste Auswärtsmannschaft – das ist vielleicht der einzige kleine Punkt. Wenn sie dort noch den ein oder anderen Punkt geholt hätten, müssten wir jetzt nicht zittern. Trotzdem spielt die Mannschaft eine super Runde und hat auch verdient dort zu stehen wo sie steht." Der 45-Jährige bleibt weiter zuversichtlich, wie er in der Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz" bestätigte: "Mein großes FCK Herz sagt, wir landen auf Platz zwei. Der Kopf sagt so ein bisschen das könnte knapp werden, könnte auch Dritter werden."

"Die Fans sind das Gut des FCK"

Trotz des Rückschlags gab es von den Fans keinerlei Kritik oder Unmut. Schon im Stadion in Wiesbaden, kurz nach Abpfiff, Zuspruch von den Anhängern. Ein ganz wichtiger Aspekt für die letzen beiden wichtigen Spiele, weiß Riedl. "Das ist natürlich auch die Macht der Fans beim FCK, die eine Mannschaft trägt. Das hat man ja gegen Saarbrücken gesehen. Die Fans sind das Gut des FCK." Und der ehemalige Profi ist überzeugt, dass "diese Euphorie, in dieser Situation, zwei Spieltage vor Schluss, die Mannschaft nach vorne trägt". Das soll gegen Borussia Dortmund II und auch im letzen Saisonspiel bei Viktoria Köln zum Erfolg führen.

Spielt die Konkurrenz mit?

Am Freitagabend wird man in Kaiserslautern eine Partie besonders beobachten. Der schärfste Konkurrent der Pfälzer im Aufstiegskampf, Eintracht Braunschweig, empfängt den Tabellenführer, den 1. FC Magdeburg. Das Team aus Sachsen -Anhalt steht seit dem vergangenen Wochenende als Aufsteiger fest. Holt der FCM die Punkte, würde das dem FCK weiter den zweiten Tabellenplatz sichern und Kaiserslautern hätte wieder alles selbst in der Hand um aufzusteigen. "Natürlich hoffst du auf Fairplay – kann aber auch sein, dass die Magdeburger jetzt die ganze Woche durchfeiern und dann nach Braunschweig fahren und dort einen auf den Deckel kriegen. Aber man hat immer nur die Sachen in der Hand, die man selbst machen kann. Für den FCK bedeutet das: Druck hoch halten, sechs Punkte holen", so die klare Ansage von Riedl. Und sollte es mit der Rückkehr in die zweite Liga klappen, dann weiß Thomas Riedl, was in Kaiserslautern los sein wird. "Ich glaube, dass der mögliche Aufstieg, die Feier wird genauso so sein wie nach einer Meisterschaft. Weil die Leute einfach nach so langer Zeit der Drittligazugehörigkeit, die haben einfach Bock auf Erfolg."