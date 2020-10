per Mail teilen

Als Hans-Peter Briegel seine Karriere beim 1. FC Kaiserslautern startet, ahnt noch niemand, dass aus ihm ein erfolgreicher Fußballer wird. Wir blicken zurück auf den nicht ganz einfachen Karrierestart für die "Walz aus der Pfalz".

Eigentlich war Hans-Peter Briegel in der Leichtathletik aktiv - als erfolgreicher Mehrkämpfer. Erst mit 16 Jahren fängt er an, regelmäßig in einem Fußballverein zu trainieren. Das habe einfach mehr Spaß gemacht, sagt er damals zum Reporter.

Schwieriger Start beim FCK

1975 holt ihn der damalige FCK-Trainer Erich Ribbeck auf den Betzenberg. 1976 folgt sein Bundesligadebüt gegen Bayern München. Obwohl er wegen seiner ungewöhnlichen Spielweise zunächst von einigen Fans ausgepfiffen und ausgelacht wird, setzt er sich durch.

Den kompletten Film von 1979 über Hans-Peter Briegel gibt's im YouTube-Kanal von SWR Sport.

Hans-Peter Briegel spielt fast 10 Jahre für den 1. FC Kaiserslautern. Die "Walz aus der Pfalz", wie man Briegel in seiner aktiven Zeit immer wieder nannte, wechselte dann von Kaiserslautern nach Italien.

Beeindruckende Bilanz

Insgesamt 72 Mal spielte der Pfälzer auch für die deutsche Nationalmannschaft. Unvergessen der Europameistertitel 1980 zusammen mit Toni Schumacher, Hansi Müller, Karl-Heinz Rummenigge oder Horst Hrubesch. 1982 gehörte Hans-Peter Briegel zur DFB-Auswahl, die bei der WM in Spanien Vize-Weltmeister wurde.

Hans-Peter Briegel gilt in den achtziger Jahren als einer der besten deutschen Fußballer. 1985 wurde er sogar als Deutschlands "Fußballer des Jahres" ausgezeichnet. "Ich hoffe, dass der unheimliche Aufstieg lange anhält", sagt sein Trainer Karl-Heinz Feldkamp damals. Er sollte Recht behalten. Der große Traum des jungen Hans-Peter Briegel: "Einmal in der Nationalmannschaft spielen", ging sogar mehrfach in Erfüllung.

Nach seiner Karriere als Spieler war Hans-Peter Briegel unter anderem Sportlicher Leiter bei Eintracht Trier oder im Aufsichtsrat des FCK. Kurzfristig trainierte er auch die Nationalmannschaft von Albanien.