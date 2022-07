FCK-Profi Durm über Klopp: War für mich wie eine Vaterfigur

Beim Last-Minute-Sieg gegen Hannover stand Erik Durm in seinem ersten Spiel für den 1. FC Kaiserslautern direkt in der Startelf. Im Interview schwärmt der Ex-Weltmeister nun in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit Erfolgstrainer Jürgen Klopp.

"Ich habe ja immer wieder betont, dass er für mich wie eine Vaterfigur war. Erstens, weil er gemeinsam mit David Wagner dieses Potenzial in mir gesehen hat. Und zweitens, weil er extrem hinter seinen Spielern und seiner Idee vom Fußball gestanden hat. Ich bin ihm unendlich dankbar, das weiß er auch. Wir haben immer noch ein super Verhältnis", sagte der Profi vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in einem Interview der Internetanbieter "Spox" und "Goal". Durm über Klopp: "Er ist ein Menschenfänger" Durm spielte bei Borussia Dortmund von 2013 bis 2015 unter Klopp, ehe dieser zum FC Liverpool wechselte. "Er ist ein Menschenfänger und weiß, wie er jeden Einzelnen zu behandeln hat. Und genau deshalb ist er auch so erfolgreich. Er hat das überragend gemacht, wusste genau, wie er mich nehmen muss", sagte Durm über die gemeinsame Zeit. Durm verpasst Klopp-Training So habe er sich als Jung-Profi nach gerade einmal drei Monaten eines Tages im Trainingsplan geirrt. Statt auf dem Platz stand Durm beim Brötchenholen, als Klopp anrief. "Er fragte mich, was ich gerade mache. Als ich sagte, dass ich beim Bäcker bin, sagte er, dass er auf dem Trainingsplatz steht und ob ich vielleicht Lust hätte, auch noch vorbeizuschauen", erzählte Durm. Klopp sei erst sauer gewesen, dann aber total entspannt, als er Durms Irrtum bemerkt hatte. "Bei anderen Trainern hätte das vielleicht fast schon die Karriere gekostet. Ich habe direkt wieder gespielt und die volle Rückendeckung bekommen. Aufgrund solcher Aktionen ist es klar, dass jeder Spieler für ihn durchs Feuer geht", sagte der 30-Jährige über seinen Förderer.