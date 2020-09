Der 1. FC Kaiserslautern surft auf der Erfolgswelle. Fünf Siege in Folge in der 3. Liga heben die Stimmung am Betzenberg. Nach monatelanger Tristesse blicken die FCK-Kicker positiv in die Zukunft. SWR Sport nennt drei Gründe, warum es bei den Roten Teufeln wieder läuft.

Trainer Boris Schommers

Zugegeben - sein Start am Betze war holprig. Die ersten Wochen lief es nicht. Erfolge blieben aus. Mittlerweile sieht es so aus, als hätte Boris Schommers in der letzten Woche viel bewegt. Der Trainer sortierte Kapitän Christoph Hemlein, Janek Sternberg und Antonio Jonijc aus. Er wollte ein Zeichen setzen, die Mannschaft aufrütteln, ihr eine neue Hierarchie und Struktur verleihen und die Last auf mehrere Schultern verteilen. Und schon im ersten Spiel ging die Maßnahme auf. Ob die fünf Siege in Folge einzig mit der Suspendierung zusammen hängen ist reine Spekulation. Aber es hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt.

Die FCK-Fans

Fünf Siege in Folge lassen die Fans von besseren Zeiten träumen. In der Pfalz wird schon wieder gerechnet. Dabei geht es ausnahmsweise mal nicht darum, wie viele Millionen der 1. FC Kaiserslautern für die nächste Lizenzierung noch braucht. Auch nicht darum, wie viele Trainer, Manager, Aufsichtsräte und Vorstände der viermalige deutsche Fußballmeister in der jüngsten Vergangenheit verschlissen hat. Nein, die Fans berechnen den Rückstand zu einem Aufstiegsplatz in der 3. Liga. Denn dieser Rückstand schmilzt immer schneller. Vier Punkte Rückstand sind es aktuell auf den Relegationsplatz, sechs auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Eine solche Erfolgsserie gab es zuletzt vor zehn Jahren in der 2. Liga. Damals gewannen die Pfälzer sogar sechsmal nacheinander und kehrten am Saisonende in die Bundesliga zurück. Nach dem Chaos und dem Niedergang der vergangenen Jahre ist die Aussicht auf bessere Zeiten wieder zurückgekehrt. Diese Aufbruchstimmung vermittelten auch die 3000 euphorischen Fans, die mit nach München gereist waren und das Spiel dort quasi zu einem Heimspiel machten. Die Fans im Rücken sind ein echtes Pfund für den 1.FC Kaiserslautern

Die Mannschaft

Endlich scheint die Mannschaft zu harmonieren. Coach Schommers hat dem Team, das von Kritikern bereits abgeschrieben wurde, neues Leben eingehaucht. "Diese Mannschaft funktioniert", stellt der Coach nicht ohne Stolz fest: Gerade in München hat die Mannschaft über Kampf und Leidenschaft das Spiel gewonnen.

Mit den Tugenden also, die sie in der Pfalz besonders mögen. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, dass aktuell nur sehr wenige Spieler ausfallen. Ein gesunder Kader lässt Boris Schommers mehr Spielraum bei der Aufstellung. Die Problemzone in der Defensive ist aktuell vergessen, wovon auch die drei Zu-Null-Spiele in den fünf erfolgreichen Partien zeugen. Die Aufgabe die Mannschaft zu stabilisieren, hat Boris Schommers gelöst. Das komplette Team wirkt taktisch reifer, in sich gefestigt.

Das Fazit von SWR Sport

Strahlende Gesichter, Fröhlichkeit, Leichtigkeit. Endlich ist die Stimmung rund um den Betze mal wieder positiv. Der sportliche Erfolg gibt auch dem neuen Aufsichtsrat um Markus Merk Rückenwind. Schließlich braucht der chronisch klamme FCK frisches Geld, um Überleben zu können. Ob das Geld vom potenziellen Investor Flavio Becca, aus anderen Quellen, oder überhaupt kommt, ist dabei weiter offen. Sportlicher Erfolg kann beim Werben um Geldgeber aber sicher nicht schaden.