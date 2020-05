per Mail teilen

Im Rahmen der seit vergangener Woche regelmäßig durchgeführten Testreihen auf das neuartige Coronavirus gab es bei den Tests vom Dienstag, 19. Mai 2020, drei Verdachtsfälle beim 1. FC Kaiserslautern.

Als Konsequenz dieser Fälle hat der 1. FC Kaiserslautern im ersten Schritt das Mannschaftstraining am Mittwoch, 20. Mai 2020, nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt aussetzen müssen. Die drei betroffenen Personen werden heute einem erneuten Test unterzogen, um das Ergebnis zu verifizieren.

Dauer 0:32 min Drei Corona-Verdachtsfälle beim FCK - Was bedeutet das? 3 Corona-Verdachtsfälle. Was bedeutet das jetzt für den FCK?

Die Verdachtsfälle sowie die direkten Kontaktpersonen der drei begeben sich bis auf weiteres in häusliche Quarantäne. Über das weitere Vorgehen informiert der 1. FC Kaiserslautern, sobald weitere Informationen vorliegen.

Wann geht es in der 3. Liga weiter?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die nach wie vor unterbrochene Saison der 3. Liga am 30. Mai fortsetzen. Die Klubs sind in dieser Frage zerstritten. Einige Vereine plädieren für den Abbruch der Spielzeit. Nach Angaben des DFB ist die deutliche Mehrheit aber für einen Wiederbeginn mit Geisterspielen.