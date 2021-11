FCK vergibt Großchancen und den Sieg in Dortmund

Der 1. FC Kaiserslautern hat bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund 0:0 gespielt. Nach einem schwachen ersten Durchgang steigerte sich der FCK nach der Pause, ließ aber gute Chancen liegen.

Nach zuletzt sechs Siegen aus acht Partien ging der FCK selbstbewusst in die Partie bei der Reservemannschaft von Borussia Dortmund. Die hatten, nach dem Erfolg in der Vorwoche gegen den Halleschen FC, ihre Negativserie nach vier Niederlagen in Folge beendet.

Schwache erste Halbzeit von beiden Teams

In Dortmund strebte das Team von Marco Antwerpen den dritten Auswärtssieg in Folge an, um den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu behalten. Die Teams zeigten vor 3128 Zuschauern in der ersten Hälfte eine in der Summe ausgeglichene Partie. Dortmund hatte zwar mehr Ballbesitz, aber der FCK verteidigte gut. Die erste richtige Chance des Spiels hatte die Reservemannschaft des BVB, doch Keeper Avdo Spahic wehrte Pherais Distanzschuss ab und hielt so die Null fest (20.) In der 35. Minute hatte dann der FCk die große Chance zur Führung: Mike Wunderlich trat aus vollem Lauf aber nur die Latte und resümierte die erste Halbzeit so: "Wir haben uns schwer getan, reinzukommen. Das war so ein bisschen Abnutzungskampf und haben hinten kaum was zugelassen."

Lautern vergibt Großchancen

Die Roten Teufel waren nach Wiederbeginn die klar spielbestimmende Mannschaft und hätten das Spiel durch gute Möglichkeiten von Daniel Hanslik (58.), Philipp Hercher (70.) und Marlon Ritter in der Nachspielzeit zu ihren Gunsten entscheiden müssen. Da aber allesamt ihre Changen vergaben, zeigte sich Coach Antwerpen nach der Partie unzufrieden: "Wir ärgern uns alle in der Mannschaft. Wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett an uns gerissen und haben drei oder vier hochkarätige Chancen und den Schlusspunkt muss Marlon natürlich setzen". Da der den Ball aber nicht richtig unter Kontrolle bekommt, bleibt es beim 0:0.

Damit steht Kaiserslautern nun mit 26 Punkten auf Platz sechs der Tabelle und empfängt nächsten Samstag Viktoria Köln.