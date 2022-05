In der Relegation muss der 1. FC Kaiserslautern heute nochmals gegen Dynamo Dresden antreten (Dienstag 24.05., 20:30 Uhr). Ex-FCK-Spieler Dominique Heintz ist optimistisch, dass es mit dem Aufstieg klappt.

In der Jugend schon auf dem Betze gestanden, heute immer noch Fan des 1. FC Kaiserslautern. Dominique Heintz steht mittlerweile zwar bei Union Berlin unter Vertrag, seinem Ex-Verein drückt er aber trotzdem weiter die Daumen. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass in der Relegation alles möglich ist und welcher Druck und welche Spannung derzeit auf der Mannschaft liegen. Doch durch die Spannung sei die Vorfreude auch umso größer. "Ich kenne ja ein paar Jungs in der Mannschaft und weiß, dass sie es unbedingt wollen", betont Heintz im Interview mit SWR Sport. Er mache sich keine Sorgen, dass da etwas schief geht. "Sie sind konzentriert, fokussiert und werden sich so gut darauf einstellen, wie sie es jetzt am Freitagabend gemacht haben."

Tipp Im Rückspiel reist der 1. FC Kaiserslautern als Drittliga-Dritter zum Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden (Dienstag, 20:30 Uhr). Auf SWR Sport können Sie im webexklusiven Audiostream live mit dabei sein.

FCK vor Relegationsspiel: Einheit ist besonders wichtig

Wenn das Team von Dirk Schuster heute erneut auf Dresden trifft, ist es wichtig, sich als Einheit zu präsentieren. Dominique Heintz selbst war das bei seinen Vereinen immer besonders wichtig- egal ob beim FCK, in Köln, Freiburg oder jetzt bei Union. Er ist aber davon überzeugt, dass es der Mannschaft nicht schwer fallen werde: "Das hat die Mannschaft am Freitag auch gezeigt. Es war absolute Bereitschaft da, alles zu geben, jeden Meter zu machen. Sie haben eine sehr gute Rechtsverteidigung gehabt. Das werden sie am Dienstag auch wieder tun."

Eine positive Einstellung - der Schlüssel zum Erfolg

Bei so viel Druck in der Relegation brauche es die Fans mit einem positiven Gefühl. Heintz selbst, der aktuell im Familienurlaub in Spanien ist, zeigt sich optimistisch. Er ist davon überzeugt, dass der FCK den Aufstieg klarmacht.

Für ihn gehöre der Verein einfach in die zweite Bundesliga. Am Diestagabend könnte es dann soweit sein.