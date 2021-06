per Mail teilen

Noch nie haben die Fans des 1. FC Kaiserslautern so sehr zittern müssen wie in der vergangenen Saison 2020/21. SWR Sport hat acht Fans in den letzte Wochen der Saison hautnah begleitet.

Noch nie war der Absturz in die Regionalliga so nah. Und noch nie war die Erleichterung so groß. Für viele Menschen, die für den Traditionsverein leben und ihn lieben, war es ein Jahr der Leiden.

SWR Sport hat acht FCK-Fans in den entscheidenden Wochen vor dem Saisonfinale hautnah begleitet. In ihren Wohnzimmern auf der Couch, an den Zäunen des Fritz-Walter-Stadions und sogar im fernen China.

Alle haben sie eines gemeinsam: ihre große Liebe zum 1. FC Kaiserslautern. Und das trotz all der Konflikte in der Vereinsführung, der Rücktritte und Intrigen. Nach nunmehr drei Jahren in der 3. Liga sind diese Fans eindrücklicher Beweis einer alten Fußballweisheit: "Liebe kennt keine Liga".