"Die Reise ist noch nicht vorbei": FCK-Fans weiter optimistisch im Aufstiegskampf

Die Niederlage gegen Borussia Dortmund II schmerzt die Fans des 1. FC Kaiserslautern. Doch der Glaube und die Zuversicht in Sachen Aufstiegskampf sind noch da. Die Anhänger sind sich sicher: Es ist noch nicht vorbei!

Dortmund abhaken – voller Fokus auf Viktoria Köln. Ein Gegner zum Lauterer Saisonabschluss, der dem FCK gut passen dürfte. Denn in den vergangenen Jahren gab es zwei Unentschieden und drei Siege für die Roten Teufel. In der Hinrunde wurde die Viktoria souverän mit 4:0 auf dem Betzenberg besiegt. Kleine Randnotiz: Danach stand der FCK zum ersten Mal in dieser Saison auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Relegation für FCK sehr wahrscheinlich

Die Realität heißt aber wohl eher Relegation. Lautern ist auf Patzer von Konkurrent Eintracht Braunschweig angewiesen. Am Samstag geht es für die Niedersachsen zum SV Meppen. Bei einem Sieg wäre ihnen der direkte Aufstiegsplatz nicht mehr zu nehmen. So oder so. In Köln muss Kaiserslautern mindestens einen Punkt holen, um Platz drei endgültig zu sichern. Und vor allem wieder anders auftreten, weiß Mittelfeldspieler René Klingenburg, und stellt klar: "Die Reise ist noch nicht vorbei. Wir müssen nach Köln und unsere Eier wieder finden." In der Regelation – das steht jetzt fest – wartet Dynamo Dresden. Die Sachsen haben in diesem Jahr noch kein Spiel in der 2. Bundesliga gewonnen.

FCK Fans gedanklich schon bei Dresden

Viele Lauterer Fans sind aber schon mit dem Kopf bei den beiden Endspielen gegen die Sachsen. Zwei Spiele gegen die Dresden und der Traum von der Rückkehr in die zweite Liga könnte wahr werden. Der Glaube an den Aufstieg ist da, bestätigt ein FCK-Fan: "Wir schlagen Dresden und dann steigen wir auf. Wir sollten uns jetzt nicht verrückt machen. Wenn vor zehn Monaten uns jemand diese Aufstiegsspiele geboten hätte, hätten wir sie genommen." Und eine Anhängerin hat auch direkt die Lösung für eine erfolgreiche Relegation parat: "So spielen wie die ganze Zeit! Zusammenhalten, kämpfen, weiter geht’s! Es reicht noch!" "Die ganze Pfalz steht hinter dem FCK. Wir müssen aufsteigen", gibt es direkt von mehreren Fans aus der Westkurve Rückendeckung und Ansage zugleich. Das erste Relegationsspiel würde am Freitag, 20. Mai, als Heimspiel in Kaiserslautern stattfinden.