Seit dem Sommer ist Alexander Winkler beim 1. FC Kaiserslautern. Nach einem holprigen Start ist er angekommen im Team und der neue Abwehrchef. Im Abstiegskampf will er jetzt vorangehen.

Es gab sicherlich schon bessere Wochenenden für Alexander Winkler. Nur ein 2:2-Unentschieden des FCK im Heimspiel gegen Meppen und der Abwehrchef war einer von fünf Spielern, die Anfang der zweiten Hälfte ausgewechselt wurden. Im Vorfeld des Meppener Elfmeters zur 2:1-Führung war er es, dem der Ball im Strafraum versprang. Das zu verdauen, so Winkler, dauert dieses Mal ein bisschen länger: "Weil der Schlag schon hart war. Ich glaube, dass wir als Team kein gutes Spiel gemacht haben - im Gegensatz zu den Spielen davor."

"Wir verkaufen uns unter Wert"

Dass Winkler in seiner ersten Saison beim FCK gegen den Abstieg spielt, damit hatte der gebürtige Münchener nicht gerechnet. "Im Fußball kommt es oft anders, als man denkt", sagt er. Die Spieler, die der FCK hat, seien super, aber "wir verkaufen uns unter Wert". Den Abstiegskampf müsse der Verein jetzt annehmen. Dazu gehört für Winkler auch, die eigenen Interessen hinten anzustellen, wie zum Beispiel bei seiner Auswechslung: "Da geht's nicht um mich oder, dass ich jetzt einen Fehler oder ein super Spiel gemacht habe. Am Ende müssen wir Spiele gewinnen und müssen schauen, dass wir in der Liga bleiben." Von den verbleibenden zwölf Spielen muss der FCK sechs oder sogar sieben gewinnen, so Winkler, der von einer "sehr, sehr harten Aufgabe" spricht.

Verbesserungen unter Marco Antwerpen

Über den neuen FCK-Coach Marco Antwerpen spricht Alexander Winkler nur positiv: "Es hat sich viel geändert, es ist ein anderer Zug drin." Antwerpen habe eine konkrete Ansicht, wie er Fußball spielen lassen will, die er auch gut vermitteln könne, so Winkler. Erste Ergebnisse davon sah man bereits in den letzten Wochen, beispielsweise beim Derbysieg in Mannheim, dem ersten Spiel unter dem neuen Trainer. Das Gesicht, das die Mannschaft dort gezeigt habe, müsse sie eigentlich in jedem Spiel zeigen, sagt Alexander Winkler. Er selbst möchte dazu beitragen, will vorangehen, beispielsweise über die Lautstärke oder auch Zweikampfhärte auf dem Platz: "Dem Gegner einfach signalisieren: Heute ist nichts zu holen bei uns. Wir sind die bessere Mannschaft, in jeglicher Hinsicht." Gegen Meppen habe er das nicht geschafft.

Der Weg von Alexander Winkler

Winkler will beim FCK ein Führungsspieler sein. Erfahrungen dafür konnte der 29-Jährige in seiner Karriere schon viele sammeln. Er kickte in der Jugend unter anderem bei den Bayern, bevor es ihn schon früh in seiner Karriere nach Unterhaching zog. In der Summe spielte Winkler elf Jahre lang dort, zwischendurch lief er für die zweite Mannschaft von Wacker Burghausen und für die Spielvereinigung Neckarelz auf. Zurück in Unterhaching gelang ihm mit dem Team 2017 die Rückkehr in die 3. Liga. Dort war Winkler Stammspieler - am Ende sogar Kapitän. Die bayrischen Wurzeln versteckt er nicht, verraten seine Mitspieler: "Manchmal kommt die Sprache raus, wo man ihn dann kaum versteht", sagt Marius Kleinsorge. "Und dann ist er ein typischer Bayer, weil er alles hinterher hängt und nachfragt. Also ab und zu kommt's raus." 2020 entschied sich der Ur-Bayer Winkler dann aber in die Pfalz zu gehen: "Kaiserslautern ist für mich einfach ein riesen Traditionsverein mit den geilsten Fans der Liga und mit einem brutalen Stadion", schwärmt er.

Erst verletzt, jetzt Stammspieler

Angekommen beim FCK bekam Winkler davon allerdings nicht viel mit, fiel mit einem doppelten Rippenbruch erstmal aus. Seit diesem Jahr aber ist er Stammspieler und hat auch den neuen Trainer schon überzeugt: "Es ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, verfügt über lange Erfahrung in der dritten Liga, im Fußball, im Allgemeinen." Außerdem spreche seine Leistung für sich, lobt Marco Antwerpen seinen Abwehrchef.

Auch bei seinen Mitspielern ist der Bayer beliebt. Schon jetzt ist er Teil des Mannschaftsrates und vertritt dort immer offen seine Meinung. "Er ist immer ehrlich und er ist für jeden da, er ist ein super Typ, mit ihm kann man über alles reden. Ich glaube, das macht gerade jetzt in der Zeit einen Spieler aus", sagt Marius Kleinsorge über ihn. Es klingt alles so, als sei Alexander Winkler komplett angekommen in Kaiserslautern. Ein Ur-Bayer als Abwehrchef in der Pfalz.