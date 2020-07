Ciriaco Sforza ist eine Legende des 1. FC Kaiserslautern. Der Schweizer war Leistungsträger, als die Roten Teufel 1998 als Aufsteiger sensationell Deutscher Meister wurden. Nun sprach der mittlerweile 50-Jährige mit der "Welt" über schwere Zeiten während seiner "zweiten Karriere" als Trainer.

Neben dem Sensations-Titel mit dem FCK sammelte Sforza als Spieler noch mehr Pokale und Trophäen, unter anderem weitere Deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern oder auch zwei UEFA-Cup-Siege (mit dem FCB und Inter Mailand). Nach der aktiven Karriere schlug der heute 50-Jährige die Trainer-Laufbahn ein, coachte unter anderem den FC Luzern und die Grasshopper Zürich. Seit dem 1. April 2019 sitzt der frühere Profi bei Challenge-League-Klub FC Wil auf der Bank. Die ganz großen Fußstapfen hat Sforza in seiner Trainer-Laufbahn also nicht hinterlassen - was auch an zwischenzeitlichen psychischen Problemen lag, wie er nun im Interview mit der "Welt" zugab.

"Körper war leer wie der Akku eines Handys"

"Wenn dein Körper leer ist wie der Akku eines Handys, weil du ausgebrannt bist, dann musst du nur Ruhe haben", sagte Sforza der Zeitung zu der Zeit nach seinem Aus bei den Grasshoppers im April 2012. Damals trennten sich der Schweizer Traditionsklub und der Ex-Profi, obwohl dieser im Sommer 2011 bis 2013 verlängert hatte. Danach habe er eine lange Pause gebraucht, so Sforza nun: "Am Anfang wollte ich es nicht wahrhaben. Aber ich hatte plötzlich auf nichts mehr Lust, der Spaß am Fußball und auch die Lebensfreude waren einfach weg."

Der Körper hat rebelliert

Er habe in dieser Zeit sogar körperliche Symptome vom Stress gehabt, so der frühere FCK-Führungsspieler weiter: "Mein Körper hat total gestreikt. Ich fiel abends um 22 Uhr hundemüde ins Bett, wachte regelmäßig um 2 Uhr nachts auf. Ich war hellwach, klatschnass geschwitzt, mein Herz raste, ich konnte nicht mehr einschlafen. In diesen Momenten hatte ich wirklich Todesangst."

"Bin heute ein total anderer Mensch"

Ein Ausweg aus dieser Situation sei ihm nur mit psychologischer Hilfe gelungen, so Sforza weiter. "Ich habe diese Unterstützung gebraucht. Und ich habe viel geweint. Der Körper säubert sich dadurch innerlich, er löst etwas ab. Es war ein Prozess, den ich durchgemacht habe: keine Hemmungen zu haben, sondern im wahrsten Sinne des Wortes laufen zu lassen, alles rauszulassen", sagte er: "Du musst mit dir selber ehrlich und hemmungslos umgehen. Wenn du irgendwas unterdrückst, blockierst du dich und lügst dich selber an. Und das mache ich nicht mehr. Ich habe das Tief gebraucht und bin heute ein total anderer Mensch."

Seine Trainerkarriere war damit damals erst einmal gestoppt. 2014 erst - nach knapp zwei Jahren Pause - übernahm Sforza den FC Wohlen, 2015 den FC Thun. Auf beiden Stationen verweilte er aber nicht lange.

Die Bundesliga als Ziel

Nun sei er beim FC Wil, wo er seit etwas mehr als einem Jahr arbeitet, zufrieden - eine Zukunft in Deutschland wolle er aber nicht ausschließen. "Lassen wir uns mal überraschen", sagte er: "Ich arbeite hier beim FC Wil mit vielen Talenten, möchte sie zu Nationalspielern oder für den Sprung in eine Top-Liga entwickeln. Das macht Riesenspaß und ich bin voll fokussiert darauf. Aber natürlich ist die Bundesliga mein Ziel."