Ex-FCK-Profi Chris Löwe: "Fahre mit Anspannung und Vorfreude den Betze hoch"

Einer, der den 1. FC Kaiserslautern, den Betzenberg und die Fans bestens kennt, ist Chris Löwe. Drei Jahre lang war er bei den Roten Teufeln aktiv. Jetzt will er mit den Sachsen in der 2. Liga bleiben und freut sich auf das Duell mit seinem Ex-Klub.

Ein Trip nach Dresden ist eine großartige Sache. Wer sich für Geschichte interessiert, ist dort richtig. Eine eher wackelige Geschichte dagegen ist der Fußball dort. Dynamo Dresden ist nach diesem Jahr in der 2. Liga kurz vorm Abgrund. Relegation gegen Kaiserlautern. Und er - Chris Löwe - trifft auf alte Bekannte.

Zum Interview mit SWR Sport läuft er etwas unrund. "Ich habe einen Hexenschuss. Aber ein, zwei Tage, dann ist es wieder weg. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Auf den Betze komme ich schon mit", verspricht er mit einem Grinsen.

Mit Anspannung und Vorfreude den Berg hoch

Seit 2019 ist er wieder in Sachsen - der Sachse. 33 Jahre alt und ein Dynamo-Führungsspieler, wie er auch in Lautern einer war. Dort war er auch Kapitän, er kennt den Betzenberg aus der 2. Bundesliga. Löwe war ein Roter Teufel durch und durch, hat viel erlebt. Er war damals in der Bundesliga-Relegation gegen die TSG Hoffenheim dabei und vergoss Tränen beim Scheitern. "Ich habe dort dreieinhalb Jahre gespielt. Ich habe viel positive, wie negative Dinge erlebt in meiner Zeit. Ich weiß was uns erwartet. Ich freue mich das erste Mal als Gegner dort aufzulaufen." Es kribbelt in Chris Löwe beim Thema Relegation. Noch eine Chance, die Klasse zu halten.

Schlechtes Jahr für Dynamo

Das Jahr 2022 lief für Dynamo bisher alles andere als optimal. Keinen einzigen Sieg gab es für die Sachsen, aber dennoch haben sie den Relegationsplatz geschafft. Jetzt muss es gegen Löwes Ex-Verein klappen. "Ich glaube schon, dass ich mit einer gewissen Anspannung, mit einer gewissen Vorfreude den Berg hochfahre. Es ist was besonderes für mich. Das war eine Station. Ich war nirgends, außer bei meinem Jugendverein, länger als in Lautern. Deswegen nimmt der Verein eine besondere Rolle ein."

Einige Dynamo-Profis mit FCK-Vergangenheit

In Dresden hat Löwe für das Ziel Klassenerhalt die Unterstützung einiger Ex-Lauterer. Co-Trainer ist Ferydoon Zandi (FCK Profi von 2004-2006). Dann der australische Torjäger Brandon Borello (2017/2018), den gebürtigen Kaiserslauterer Oliver Batista Meier (FCK Jugend bis 2016) und dem Ex-Kapitän der U-19 Paul Will (2015-20018).

Will war schon mal am Betze mit Dresden, flog damals sogar mit Platzverweis vom Platz: "Es werden zwei emotionale Spiele für mich. Der einzige Vorteil ist, dass ich nie für die Profis aufgelaufen bin. Es ist eine emotionale Bindung auch an meine Kindheit und an meine Vergangenheit", erzählt der 23-Jährige.

Dresden ist Favorit

Auch wenn sich Dynamo Dresden in diesem Jahr schwer tut mit Liga-Siegen, ist der Zweitligist Favorit. Für Gefühlsduselei sei einfach keine Zeit, bestätigt Löwe: "Fakt ist eines, ich bin Spieler von Dynamo Dresden und mein Bild, dass ich im Kopf habe ist, dass Lautern weiterhin 3. Liga spielt."

Löwe ist heiß auf die KO-Spiele. Schon zweimal in der Historie hat sich Dresden in Relegationsspielen durchgesetzt. Wenn es der Hexenschuss zulässt, sieht man Chris Löwe am Freitag auf dem Betzenberg.