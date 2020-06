per Mail teilen

Wichtiger Sieg für den 1. FC Kaiserslautern: Am 32. Spieltag der 3. Liga besiegten die Pfälzer den Chemnitzer FC mit 2:0 (0:0) und vergrößerten ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Chemnitzer FC entwickelte sich ein zähes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Spielerische Highlights waren in den ersten 45 Minuten allerdings Mangelware. Die beste Chance für die Roten Teufel vergab Florian Pick nach glänzendem Zuspiel von Anas Bakhat (22. Minute). Der Heber des FCK-Angreifers ging ganz knapp übers Chemnitzer Tor.

Dauer 1:59 min Kaiserslautern gegen Chemnitz: Die Tore Kaiserslautern gegen Chemnitz: Die Tore

Hosiner rutscht beim Elfer weg

Auch die Gäste waren offensiv meist harmlos, hätten aber trotzdem mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Nach einem Foul von Hendrik Zuck an Pascal Itter gab es in der 41. Minute Elfmeter für den CFC, doch Torjäger Philipp Hosiner rutschte bei der Ausführung aus und schoss sich selbst ans Standbein. Der Ball flog anschließend übers FCK-Tor.

Dauer 0:31 min FCK-Trainer Boris Schommers im exklusiven Interview mit SWR Sport FCK-Trainer Boris Schommers im exklusiven Interview mit SWR Sport

In der zweiten Halbzeit dann ein anderes Bild: Kaiserslautern agierte deutlich aktiver. Bakhat (49.), Philipp Hercher (50.) und Christian Kühlwetter (53.) hatten große Tormöglichkeiten, scheiterten aber allesamt knapp. Chemnitz stand nun tief und lauerte auf Konter.

Jokert Röser bricht den Bann

In der 66. Minute ging der FCK dann in Führung. Kühlwetter setzte sich auf dem linken Flügel durch und bediente den drei Minuten zuvor eingewechselten Lucas Röser. Der Angreifer traf mit seinem zweiten Saisontor aus wenigen Metern zum 1:0.

TV-Tipp Alles Infos zum Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen den Chemnitzer FC gibt es am Sonntagabend in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Zwei Minuten später fast der Ausgleich, doch FCK-Keeper Lennart Grill parierte einen Kopfball von Dejan Bozic glänzend. Theo Bergmann (74.) hätte wenig später auf 2:0 erhöhen müssen, doch der Kaiserslauterer scheiterte aus wenigen Metern kläglich. Besser machte es Manfred Starke (76.), der nach Pass von Zuck einschob und somit die Führung ausbaute.

Dauer 0:19 min Manfred Starke im exklusiven Interview mit SWR Sport Manfred Starke im exklusiven Interview mit SWR Sport

In der Folge hätten die Pfälzer bei einigen Kontern gegenüber aufmachenden Chemnitzern weiter erhöhen können, vergaben die Chancen aber fahrlässig. Letztlich blieb es beim aufgrund der zweiten Halbzeit verdienten 2:0-Erfolg. Der FCK weist jetzt nach 32 Spielen 44 Punkte auf und hat ein Polster von acht Zählern zum ersten Abstiegsrang..