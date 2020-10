per Mail teilen

Wo steht der 1. FC Kaiserslautern gut zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison? Wann ist der neue Angreifer da? Wie sieht die Zielsetzung aus? Diese und andere Fragen beantwortete FCK-Trainer Boris Schommers in der TV-Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Im vor knapp zehn Tagen glücklich gewonnenen SWFV-Verbandspokal (gegen Alemannia Waldalgesheim) war beim 1. FC Kaiserslautern noch jede Menge Sand im Getriebe. Doch die sportlich und wirtschaftlich wichtige Qualifikation für den DFB-Pokal wurde letztlich gesichert. Im Anschluss ging der FCK ins Trainingslager in Herxheim, um dort weiter an Grundlagen und Taktik zu arbeiten. In dem pfälzischen Örtchen, wo die Roten Teufel noch bis zum 1. September bleiben werden, stand Trainer Boris Schommers Rede und Antwort und zog ein Fazit der bisherigen Vorbereitung.

"Auf dem richtigen Weg"

"Wir haben gut gearbeitet, nur das Wetter hat hier in Herxheim nicht so ganz mitgespielt. Es war Fritz-Walter-Wetter", sagte Schommers im Gespräch mit Moderator Holger Wienpahl: "Ich bin aber mit dem bisherigen Verlauf des Trainingslagers sehr zufrieden. Es klappt noch nicht alles einwandfrei, aber wir sind auf dem richtigen Weg."

Marvin Pourié ein Kandidat für die Offensive

Wann nach dem Abgang von Angreifer Timmy Thiele (Viktoria Köln) der neue Stürmer da ist, wollte Schommers nicht sagen. Er bestätigte aber, dass man sich beim FCK mit Angreifer mit Marvin Pourié vom Karlsruher SC beschäftigt. Allerdings nicht als Thiele-Nachfolger, sondern eher als Ersatz für einen Abgang der begehrten Offensivspieler Christian Kühlwetter und Florian Pick. Heißt: Es könnte durchaus noch ein weiterer zentraler Angreifer kommen.

Nur knapp einen Tag nach Sommers Äußerungen ging es dann schnell: Pourié wechselt auf Leihbasis für ein Jahr in die Pfalz. Das bestätigte der 29-Jährige bei Instagram.

Pourié weiß, wo das Tor steht. Er stieg in der Saison 2018/2019 mit dem KSC in die 2. Liga auf, wurde dabei Torschützenkönig und zum Spieler der Saison in der 3. Liga gewählt. Danach verlor er allerdings seinen Stammplatz und hat unter dem neuen Trainer Christian Eichner beim badischen Traditionsklub keine Zukunft mehr.

Was passiert mit Kühlwetter und Pick?

Doch was passiert mit Kühlwetter und Pick? Kühlwetters Vertrag bei den Pfälzern läuft noch bis 2021, sein Marktwert beträgt rund 450.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de). Picks Kontrakt ist bis 2021 datiert, er wird auf rund 750.000 Euro taxiert. Der Verbleib der beiden Profis dürfte also eine Frage des Preises sein - bei einem Angebot oberhalb der Marktwerte würde der FCK sie wohl ziehen lassen. Unter anderem soll Zweitligist 1. FC Heidenheim an beiden Spielern interessiert sein. "Wenn noch einer der beiden geht, werden wir vorbereitet sein", sagte Schommers.

Kommt noch jemand für den Sturm?

Sorgen, so der FCK-Coach, müsse man sich um die Offensive in der kommenden Spielzeit jedenfalls nicht machen. "Wir werden genügend Stürmer haben. Zudem haben wir ja gesagt, dass wir personell noch etwas machen", sagte er: "Wir schauen auf verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Profile."

Der 41-Jährige ist optimistisch, dass bald Vollzug gemeldet werden kann. "Ich bin sicher, dass wir noch Qualität dazu gewinnen werden", so Schommers. Pourié ist schon mal da. Gut möglich, dass das nicht der einziger Neuzugang bis Saisonbeginn bleibt.