Der Re-Start nach der Corona-Pause ist dem 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga geglückt. Mit dem Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg feierten die Roten Teufel den ersten Erfolg seit dem 14. Dezember - und dürfen jetzt erstmal durchatmen.

Am 14. Dezember des letzten Jahres siegte der 1. FC Kaiserslautern bei Bayern München II mit 3:1. Es war der letzte Erfolg bis zum Pfingstsamstag, als der Mannschaft von Trainer Boris Schommers ein Auswärtsdreier beim 1. FC Magdeburg gelang.

Auch wenn noch viel Sand im Getriebe war, zeigte sich Schommers in der Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz" zufrieden. "Es ist wichtig, dass wir mit drei Punkten gestartet sind", sagte er: "Man muss anerkennen, dass es schwer ist, nach einer so langen Pause spielerisch reinzukommen. Das ging beiden Mannschaften so. Natürlich hatten wir am Ende Glück, dass es beim 1:0 geblieben ist", analysierte der FCK-Coach.

"Sechs-Punkte Spiel für uns entschieden"

Entschuldigen, so Schommers sinngemäß, müssen man sich für den Auswärts-Dreier aber nicht: "Wir hatten bereits vor der Corona-Pause einige Spiele mit einem großen Chancenplus, die wir aber nicht gewonnen haben. Das war jetzt einfach ein 'Sechs-Punkte-Spiel' - und wir sind sehr glücklich, es für uns entschieden zu haben."

Schommers: Der Trend spricht für den FCK

Generell sei er mit der Mannschaft sehr zufrieden, so Schommers weiter - und das nicht erst jetzt nach dem Re-Start. Obwohl die Roten Teufel 2020 bis zum Spiel in Magdeburg nicht gewinnen konnten, sei die "Entwicklung positiv. Man sieht eine Konstanz, die die Mannschaft vorher gar nicht hatte. Wir haben von den letzten 14 Spielen nur zwei verloren".

Mammutprogramm? "Wir nehmen die Herausforderung an"

Die 3. Liga ist so eng wie selten, der FCK liegt auf Rang 13 und hat vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Auf Platz drei sind es noch acht Punkte Abstand. Noch zehn Spiele stehen aus - und die sollen nach dem Willen des DFB und der Klubs bis zum 04. Juli, also in knapp fünf Wochen, durchgezogen werden. Ein Mammutprogramm mit jeder Menge Englischer Wochen, findet auch Schommers: "Es fühlt sich an wie ein 'Champions-League-Rhythmus'. Ich bin aber froh, dass wir überhaupt wieder spielen, dass die Liga sportlich entschieden wird. Wir nehmen die Herausforderung an und stellen uns."

"Den Betzenberg wieder zum Beben zu bringen"

Und am Ende soll dann - möglichst frühzeitig -der Klassenerhalt stehen. "Und dann ist der Plan, die Mannschaft weiter zu entwickeln und weiter zu verbessern. Wir wollen einen besseren und erfolgreicheren Fußball spielen", so Schommers: "Dann wollen wir uns nach oben arbeiten und mittelfristig den Verein wieder dahin führen, wo er hingehört. Das ist mindestens eine Liga weiter oben. Mein Plan ist, das habe ich ja immer gesagt, den Betzenberg wieder zum Beben zu bringen."