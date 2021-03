Die Abwärtsspirale auf dem Betzenberg dreht sich immer schneller. Der erst vor wenigen Wochen neu gewählte Aufsichtsrat Bernhard Koblischeck tritt zurück und erhebt schwere Vorwürfe gegen Gremien des Vereins. Vorwürfe, die nachhallen werden. Außerdem sorgt ein Brief des Ex-Sportdirektors Boris Notzon für Aufsehen.

In seiner Freitagmittag veröffentlichten Pressemitteilung schreibt Koblischeck: "Wegen zahlreicher Vorkommnisse, über die ich in den ersten vier Wochen meiner Tätigkeit Kenntnis erlangt habe, bzw. die mir zur Kenntnis gebracht worden sind, vor allem aber wegen angetroffener und fortgeführter Verhaltensmechanismen diverser Gremien im Verein, sehe ich mich zu diesem Schritt gezwungen."

Koblischeck-Rücktritt hatte sich angedeutet

Es ist ein Rücktritt, der sich angedeutet hatte. Keine Bauchentscheidung, das Ergebnis eines nicht eingehaltenen Ultimatums. Die Geschichte nimmt ihren Ursprung in einem Brief vom 23. Februar 2021. Dieser Brief hat es in sich. Boris Notzon, der mittlerweile freigestellte Sportdirektor des FCK, beschreibt darin auf sieben Seiten ausführlich seine Sicht der Dinge: Warum der FCK sportlich steht, wo er steht. Was auf und insbesondere Abseits des Platzes schiefgelaufen ist und noch immer schief läuft. Dieser Brief, eine offene Abrechnung: Selbstkritisch, sachlich, sauber im Ton und dennoch eine einzige schallende Ohrfeige für das Team um Markus Merk.

Sieben-Seiten-Brief von Ex-Sportdirektor Notzon über Missstände

In dem Brief schreibt Notzon, er wolle in aller Deutlichkeit Dinge ansprechen, die er "als vollkommen inakzeptabel, respektlos und beschämend empfinde." So könne er nicht akzeptieren, dass er in seiner Funktion als Sportdirektor vom Sprecher des Beirats der Management GmbH öffentlich demontiert werde. Gemeint ist Markus Merk und dessen Interview in SWR Sport RP, in dem Merk bekannt gab, dass Notzon mit der Auswahl des neuen Cheftrainers nichts zu tun haben werde.

Aufsichts- und Beratungsgremien greifen ins operative Geschäft ein

Weiter erhebt Notzon den Vorwurf, dass aus den Aufsichts- und Beratungsgremien immer wieder in Einzelfällen auf das operative sportliche Tagesgeschäft Einfluss genommen würde. Ein Vorgehen, das laut Notzon entgegen "jeglichen Grundsätzen der Satzung" stehe.

So hätten Vertreter der Aufsichts- und Beiratsgremien sowie Investoren Einfluss auf die jüngsten Verpflichtungen von Spielern, Chef- und Co-Trainer genommen, ohne vorherigem Austausch mit Geschäftsführer Soeren-Oliver Voigt und dem damaligen Sportdirektor. Auch hier steht Markus Merk im Zentrum der Kritik von Boris Notzon. Merk habe gleich mehrfach in das operative Geschäft eingegriffen. Mal subtil, mal unmittelbar.

Den Brief beendet Notzon mit einem Zitat: "Man lernt eine Zeile aus einem Sieg und ein Buch aus einer Niederlage (Paul Brown)." Notzon wollte wohl erreichen, dass die Dinge aufgearbeitet werden, dass der FCK endlich lernt, aus den Fehlern der Vergangenheit.

Notzon und Koblischeck forderten Aufklärung

Diesen Brief zu ignorieren, das ist eigentlich unmöglich. Zu viele zu schwere Anschuldigungen stehen darin. Das sah offenbar auch der nun zurückgetretene Aufsichtsrat Bernhard Koblischeck so und forderte eine Aufarbeitung der von Notzon formulierten Missstände durch eine unabhängige Anwaltskanzlei. Diese Idee fand zunächst Zustimmung im Aufsichtsrat, wurde dann aber doch wieder zurück genommen.

"Handlungen der Führung kann ich nicht mittragen"

Koblischeck verlor die Geduld, setzte eine Deadline und zieht nun die Konsequenzen: "Daher habe ich nach reiflicher Überlegung für mich die Entscheidung getroffen, mein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung niederzulegen; denn die Verantwortung für mögliche Konsequenzen der Handlungen der bisherigen und derzeitigen Führung und Aufsicht kann und möchte ich nicht mittragen. Missstände verändern kann man nur, wenn auch die Mehrheit der Gremien verändern möchten. Das Gefühl, dass die Gremien das wollen oder können, hatte ich zu keinem Moment", so Koblischeck in seiner Pressemitteilung.

Offen ist, wie die Aufsichts- und Beiratsgremien des 1. FC Kaiserslautern auf den Rücktritt reagieren. Eine Anfrage von SWR Sport an den FCK blieb bislang unbeantwortet.