Am 1. September soll das Insolvenzverfahren des 1. FC Kaiserslautern eröffnet werden. Im Zuge dessen werden auch alle Gläubiger angeschrieben und über ihre Rechte informiert. Und das sind weit mehr Personen als bisher klar war, so der vorläufige Sachwalter Andreas Kleinschmidt im Interview mit SWR Sport.

Es ist ruhiger geworden um den 1. FC Kaiserslautern. Laut Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt liegt das daran, dass alle Verantwortlichen geschlossen an einem Ziel arbeiten: Der Sanierung der Gesellschaft und des gesamten FCK. Intensive Verhandlungen mit den Investoren seien weit vorangeschritten. Es gebe viele Aspekte zu klären und das dauere durchaus, aber das "ob" sei keine Frage mehr, so Kleinschmidt. Nächste Woche soll das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet werden. Dazu hat Andreas Kleinschmidt ein Gutachten eingereicht und geht davon aus, dass das Verfahren auf Basis dessen nun auch wirklich eröffnet wird.

Die nächsten Schritte

Der nächste Schritt auf dem Weg zur möglichen Entschuldung des 1. FC Kaiserslautern ist dann eine Investorenvereinbarung unter Bedingung eines sogenannten Insolvenzplans. Dieser sei schon mit den entsprechenden Gremien vorabgestimmt. Der Insolvenzplan soll eingereicht und im Anschluss auf der Gläubigerversammlung Ende Oktober darüber abgestimmt werden. Wenn die Gläubiger diesem Plan zustimmen, würden sie auf große Teile ihrer Forderungen verzichten und damit wäre die Gesellschaft laut Kleinschmidt entschuldet und das Insolvenzverfahren könnte aufgehoben werden.

Ein bis drei Prozent für die bis zu 18.000 Gläubiger

Die Quote, die Gläubiger noch von ihren Forderungen erhalten, liegt in Deutschland im Schnitt bei ein bis drei Prozent des Geldes. Auch beim 1. FC Kaiserslautern erwartet Andreas Kleinschmidt eine Quote in dieser Größenordnung, die dann für alle Gläubiger gilt. Insgesamt werden in der nächsten oder übernächsten Woche zwischen 15.000 und 18.000 Personen angeschrieben. Sie alle gelten als Gläubiger des Vereins. Dazu gehören zum Beispiel auch alle Dauerkarteninhaber. Dadurch, dass sie die letzten Heimspiele ihres Vereins nicht besuchen konnten, könnten sie einen Schadenersatzanspruch geltend machen. Alle werden durch die schriftliche Benachrichtigung die Möglichkeit haben, ihre Forderung anzumelden. Kleinschmidt rechne allerdings nicht damit, dass alle Dauerkarteninhaber den bürokratischen Aufwand auf sich nehmen werden - gerade im Hinblick auf die niedrige zu erwartende Rückzahlung.

Gläubiger, so Kleinschmidt, wollen natürlich so viel von ihrem Geld wie möglich zurückbekommen, aber im Falle des 1. FC Kaiserslautern seien die allermeisten am weiteren sportlichen Erfolg des Vereins interessiert, so dass das reine Interesse an einer hohen Quote relativiert ist. Das mache es laut des Sachwalters manchmal einfacher, Gläubiger für den Insolvenzplan zu gewinnen. Kleinschmidt ist also weiter guter Dinge, was die Zukunft des FCK betrifft.

Finanzierung der kommenden Saison steht

Der 1. FC Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben finanzielle Sicherheit für die kommende Saison in der 3. Liga. Im Rahmen der Präsentation des neuen FCK-Sponsors wurden Details zum Einstieg der regionalen Investorengruppe bei den Roten Teufeln bekannt. Der Sprecher der regionalen Investoren Gruppe Guiseppe Nardi bestätigte, dass die Gruppe mit 8,3 Millionen Euro Eigenkapital beim FCK einsteigen wird. Dafür erhalte man 25 Prozent der Aktien-Anteile der FCK Kapitalgesellschaft. Nardi sagte, der Vertrag sei zwar noch nicht unterschrieben, es gebe jedoch keinen Verhandlungsbedarf mehr und es seien nur noch Formalitäten zu klären. FCK-Geschäftsführer Soeren-Oliver Voigt rechnet damit, dass der Vertrag in spätestens drei Wochen unterschriftsreif ist.