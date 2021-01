Am Wochenende qualifizierte sich der 1. FC Kaiserslautern mit sehr viel Mühe für den DFB-Pokal. Nun befinden sich die Roten Teufel im Trainingslager im pfälzischen Herxheim, um sich auf die anstehende Drittliga-Saison vorzubereiten. Derweil gibt es einen prominenten Abgang: Stürmer Timmy Thiele geht zu Viktoria Köln.

Das SWF-Verbandspokalendspiel gegen Alemannia Waldalgesheim (5:3 nach Elfmeterschießen) sei aufgearbeitet, so FCK-Trainer Boris Schommers zum Beginn des Trainingslagers in der Südpfalz gegenüber SWR Sport. "Wir sind natürlich nicht zufrieden, wie das Spiel gelaufen ist. Wenn wir es in 120 Minuten nicht schaffen, ein Tor zu schießen, dann wissen wir, dass wir natürlich noch viel zu tun haben", so der Coach: "Aber deswegen sind wir hier in Herxheim, damit wir in der nächsten Phase der Vorbereitung an diesen Punkten arbeiten."

Schuften im Trainingslager

Jetzt geht es darum, die Grundlagen für eine erfolgreiche Drittligasaison zu legen. Zunächst heißt es vor allem intensiv an den Defiziten zu arbeiten. Für neun Tage macht Kaiserslautern Station in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße). Dabei ist erstmals auch der Ende der vergangenen Woche vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtete Mittelfeldspieler Tim Rieder, der im Verbandspokalfinale noch nicht zum Einsatz kam. Er soll - so die Hoffnung - der neue Mittelfeldstratege der Pfälzer werden.

Timmy Thiele wechselt nach Köln

Im Trainingslager fehlt Angreifer Timmy Thiele, der zu Drittliga-Konkurrent Viktoria Köln wechselt. Schommers begründete: "Der Spieler ist für sich zu der Erkenntnis gekommen, dass er keine Perspektive mehr bei uns sieht. Gleichzeitig haben wir uns zusammengesetzt und über unserer Kaderzusammensetzung gesprochen. Dann sind wir in beiderseitigem Einvernehmen zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Wechsel für den Spieler sinnvoll ist."

Ob der FCK auf dem Transfermarkt - insbesondere im Angriff - noch einmal nachlegt, ließ Schommers offen. Er freute sich aber über Neuzugang Rieder: "Timmy Thiele geht, Tim Rieder ist jetzt da. Das macht uns stolz, dass er sich trotz anderer guter Angebote für uns entschieden hat. Das zeigt, dass wir sportlich eine Perspektive bieten."

Die Profis des 1. FC Kaiserslautern im Mannschaftstraining Imago Jan Hübner

Die Roten Teufel starten am Wochenende vom 11. bis 14. September 2020 gegen Zweitligist Jahn Regensburg in die neue Spielzeit. Die Drittligasaison eröffnet der FCK am 18.09. gegen Dynamo Dresden (17:45 Uhr, live in der ARD).