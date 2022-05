"Es ist Liebe, es ist Leben": So emotional war der Aufstieg des FCK

Nach vier Jahren in der 3. Liga hat der FCK mit dem 2:0-Sieg im Relegations-Rückspiel gegen Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Ein denkwürdiger Abend, den die Mannschaft, die Fans und die ganze Stadt so schnell nicht vergessen werden.

Es ist 22:34 Uhr als in Dresden nach zwölf langen Minuten Nachspielzeit alle roten Dämme brechen. Der FCK hat es tatsächlich geschafft: Nach vier Jahren der Drittklassigkeit kehren die Roten Teufel in die 2. Bundesliga zurück. Unser Youtube-Video zeigt noch einmal die Reaktionen der Spieler und Fans direkt nach dem Abpfiff.

Während die FCK-Fans im Gästeblock des Rudolf-Harbig-Stadions fröhlich ausrasten, zieht sich Kapitän Jean Zimmer auf dem Spielfeld das Trikot übers Gesicht, um seine Tränen zu verstecken. Eine Anhängerin, die das Spiel beim Public Viewing im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern verfolgt hat, versucht das erst gar nicht und lässt ihren Freudentränen freien Lauf: "Wo gibt's denn das, dass wir so lange gelitten haben? Jetzt müssen wir aufsteigen. Es ist verdient, verdient!"

Kevin Kraus: "Heute werden wir die Nacht zum Tage machen"

Dass dieser hart umkämpfte 2:0-Erfolg in Summe verdient war, darüber sind sich alle einig. Aber danach fragt nach diesem intensiven Spiel, der ganzen Saison mit so vielen Hochs und Tiefs auch gar niemand mehr. "Das waren nur noch pure Emotionen. Heute werden wir die Nacht zum Tage machen", versprach Kevin Kraus und ergänzte: "Es wird sehr, sehr viel getrunken". Geschäftsführer Thomas Hengen hatte zu diesem Zeitpunkt schon damit begonnen. Mit einer Bierflasche in der Hand lief er übers Spielfeld und verteilte Küsschen übers Handy beim Videochatten. Diesen Wahnsinns-Abend feierte eben jeder anders. Die einen in sich gekehrt, berührt, die anderen halbnackt auf der Tribüne des Fritz Walter-Stadions.

FCK-Fans im Dresdner Stadion und auf dem Betzenberg sind "fix und fertig"

FCK-Coach Dirk Schuster hatte sich indes noch keine Gedanken zum genauen Partyhergang gemacht. "Sollen sich die Jungs was einfallen lassen. Die sollen ne Kuh fliegen lassen oder was weiß ich. Haben sie sich verdient". Genauso wie das "Sich-feiern-lassen" von den rund 3.000 mitgereisten Fans in Dresden. Die singen, wie die 7.500 Fans auf dem Betzenberg: "Nie mehr 3. Liga, nie mehr, nie mehr". Eine Anhängerin ergänzt: "Ich bin fix und fertig. Es ist nicht nur Fußball. Es ist Leidenschaft, es ist Liebe, es ist Leben." Dem ist nach so einem Abend nichts mehr hinzuzufügen.