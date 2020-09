Name: Jörg E. Wilhelm Alter: 62 Jahre Beruf: Rechtsanwalt und Hochschullehrer FCK-Mitglied seit: 2019

Warum wollen Sie Mitglied des Aufsichtsrates werden und warum halten Sie sich für geeignet?

In den Aufsichtsrat einbringen kann ich meinen juristischen und steuerlichen Sachverstand aus über 30 Jahren Berufserfahrung als Wirtschaftsanwalt, meine Expertise aus multiplen Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsmandaten im In- und Ausland für Unternehmen und Institutionen verschiedenster Tätigkeitsbereiche sowie mein Beratungs-Know how im Zusammenhang mit Profi-Sport.

Welches sind Ihrer Ansicht nach die drängendsten Probleme des FCK und welche Lösungsansätze haben Sie?

Es braucht zunächst einen auf neutrale Expertise abgesicherten unverzüglichen Status über die wirtschaftliche Situation des Vereins, insbesondere über die den Profi-Fussball tragende Gesellschaft, die KGaA und deren transparente Darstellung für alle Vereinsmitglieder und sonstigen handelnden Personen. Erst daraus lassen sich die notwendigen Sofortmassnahmen seriös ableiten und begründen.

Parallel dazu sind alle Organe und notwendigen Führungspositionen professionell besetzt zu halten und deren Handlungsfähigkeit sicherzustellen sowie unverzüglich durch die hierfür zuständige Geschäftsführung unter Einbeziehung des Aufsichtsrates Gespräche mit bereits existierenden bzw. potentiellen Investoren zu führen.

Wie soll Ihrer Ansicht nach das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung gestaltet sein?

Vorsicht vor allzu schnellen Schlussfolgerungen: Wie der Begriff „Aufsichtsrat“ schon signalisiert, ist es dessen Aufgabe, Aufsicht darüber zu führen, ob die Geschäftsführungsorgane sich an Satzung, Gesetz und Mitgliederbeschlüsse halten. Operative Massnahmen sind Sache der Geschäftsführung und die Grenze zwischen einer beratenden Aufsichtstätigkeit und einer faktischen Geschäftsführung ist schnell überschritten. Natürlich habe ich ein breites Netzwerk, aber auch die Investoren, die ich kenne oder vielleicht der Geschäftsführung als zuständigem Gesprächspartner an den Tisch bringen könnte, werden nicht „in ein schwarzes Loch“ oder eine „intransparente Finanzsituation“ investieren. Und wenn es uns als Aufsichtsrat gelingt, Transparenz in den FCK zu bringen und ein positives Investitionsklima zu schaffen, werden die Investoren sicher leichter zu finden sein. Eines aber muss all denjenigen klar sein, die in einem Investor den „Heilsbringer“ sehen: Ein Investor, der in einen maroden, schlecht gemanagten und finanziell desaströsen Verein investieren und sein Investment durch gefügige Aufsichtsräte und Manager absichern will, ist vielleicht eher daran interessiert, sich die Filetstücke eines Investitionsobjektes zu sichern und den Rest zu zerschlagen, als langjährige Traditionen und mit Herzblut aufrechterhaltene Strukturen im Interesse des Vereins zu erhalten.