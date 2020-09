per Mail teilen

Name: Martin Andreas Wagner Alter: 51 Jahre Beruf: Geschäftsführer MaWa Consult FCK Mitglied seit: 26.09.2019

Warum wollen Sie Mitglied des Aufsichtsrates werden und warum halten Sie sich für geeignet?

Als ich 1992 zum FCK als Profifußballer kam, habe ich mich sofort in den Verein, die Menschen und die Region verliebt! Der FCK und die Menschen sind ein fester Bestandteil in meinem Leben und Herzen geworden. In der jetzigen Situation ist es wichtig, die Kräfte zu bündeln und als Team alles zu geben, damit dieser wunderbare Verein mit seinen tollen Menschen wieder mehr Freude als Frust erlebt. Es gilt, den Verein im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich zu stabilisieren!

Ich habe viel Erfahrung im Bereich des Profifußballs erfahren dürfen, sowohl als Spieler als auch nach meiner aktiven Karriere als Sportler-Berater und diese möchte ich in dieses Team mit einbringen!

Welches sind Ihrer Ansicht nach die drängendsten Probleme des FCK und welche Lösungsansätze haben Sie?

Wichtig ist natürlich erst einmal festzustellen, wie die aktuelle wirtschaftliche Situation aussieht! Man kann ja erst handeln, wenn man Zahlen und Fakten kennt! Es muss eine transparente Darstellung für alle Mitglieder und handelnden Personen dargestellt werden! Auf dieser Basis kann man dann die notwendigen Maßnahmen ableiten!

Wie soll Ihrer Ansicht nach das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung gestaltet sein?

Der Aufsichtsrat muss der neuen Geschäftsführung den Rücken freihalten und stärken! Es gibt satzungsgemäße und rechtliche Richtlinien, denen muss der Aufsichtsrat gerecht werden, dazu gehört die operative Tätigkeit der Geschäftsführung zu überwachen!