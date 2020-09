per Mail teilen

Name: Markus Merk Alter: 57 Jahre Beruf: studierter Zahnarzt, Unternehmens- und Business-Coach FCK-Mitglied seit: 15.03.1962

Warum wollen Sie Mitglied des Aufsichtsrates werden und warum halten Sie sich für geeignet?

Quasi seit Geburt bin ich Mitglied in diesem tollen Verein, bereits seit 2004 Ehrenmitglied und Träger des Goldenen Ehrenringes. Unsere 54er-Weltmeister haben mich geprägt. Der FCK mit seinen tollen Fans, seinem Umfeld und Einzugsgebiet hat noch immer eine große Energie. Ich möchte mir nie vorwerfen, nicht alles für eine positive Zukunft versucht und getan zu haben.

Mir ist es eigentlich lieber, wenn andere Menschen die persönliche Eignung bewerten. Aber sicher ist mein Netzwerk im Fußball, in Unternehmen und den Medien förderlich. Strategie und Kommunikation gehören auch zu meinen unternehmerischen Tätigkeiten mit meinen verbindenden Grundsätzen „Starke Menschen arbeiten mit starken Partnern“ und „Besser miteinander als übereinander reden“.

Welches sind Ihrer Ansicht nach die drängendsten Probleme des FCK und welche Lösungsansätze haben Sie?

Wir müssen schnellstens wieder handlungsfähig werden. Der Ist-Zustand ist bedrohlich: keine Geschäftsführung, ein Investorenmodell ohne Investoren, Schuldenberg, sportlicher Abwärtstrend in den letzten Jahren. Die Installation einer starken Geschäftsführung, die schnelle Darstellung der wirtschaftlichen Situation, Durchleuchtung von Verträgen sind da primäre Punkte. Da sind wir, wenn uns die Mitglieder das Mandat übertragen, bestens aufgestellt und ab 02.12. ist unsere „mobile Eingreiftruppe“ einsatzbereit. Dafür haben wir mit unserem Team in den letzten Wochen gearbeitet und die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Wir haben viele Unbekannte, aber einen großen Gegner kennen wir, der heißt Zeit. Im Januar brauchen wir das Testat mit einer positiven Fortführungsprognose und die Lizenzierung wartet mit all ihren Tücken. Deswegen steht die Besetzung der Position des kaufmännischen Geschäftsführers im Vordergrund. Und: wir müssen uns endlich wieder stärker auf das Sportliche fokussieren.

Uns muss es gelingen, Ruhe in den FCK zu bringen und Vertrauen zurückzugewinnen. Alleine da spüre ich schon eine Mammutaufgabe.

Wie soll Ihrer Ansicht nach das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung gestaltet sein?

Wir wünschen uns eine starke Geschäftsführung und möchten mit unseren Kompetenzen die operativen Tätigkeiten stärken und unterstützen. Unsere Aufgabe ist die satzungsgemäße und rechtliche Überwachung und wir sehen uns dem Votum der Mitglieder verpflichtet.