Name: Rainer Keßler Alter: 57 Jahre Beruf: Gesellschafter Geschäftsführer der Hubert Keßler GmbH und der Keßler Industrie Versicherungsmakler GmbH FCK-Mitglied seit: 05.02.1963

Warum wollen Sie Mitglied des Aufsichtsrat werden und warum halten Sie sich für geeignet?

Durch meinen Vater Hubert Keßler (letzter ehrenamtlicher Präsident des FCK) wurde mir der FCK quasi in die Wiege gelegt. Wie viele Mitglieder & Fans habe ich in den letzten Jahrzehnten die Höhen und Tiefen unseres Vereins miterlebt – der FCK ist so zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden. In der existenzbedrohenden Situation des Vereins haben wir uns als Team entschlossen, nichts unversucht zu lassen, um den FCK wirtschaftlich und sportlich zu stabilisieren. Unser Team verbindet die FCK-DNA „Leidenschaft und Herzblut“ mit der fachlichen Expertise und deren regionalen und überregionalen Netzwerken – aus unserer Sicht eine gelungene Mischung. Mit meinen beruflichen Kontakten zu regionalen und internationalen Unternehmen als auch meiner Gesprächsebene zu Führungspersönlichkeiten beim DFB und dem Land Rheinland Pfalz als Mitglied der Fritz Walter Stiftung, werde ich mich bei einem Votum durch die Mitgliederversammlung ehrenamtlich als Teammitglied engagieren.

Welches sind Ihrer Ansicht nach die drängendsten Probleme des FCK und welche Lösungsansätze haben Sie?

Mit einer „schnellen Eingreiftruppe“ werden wir nach einem Mandat durch die Mitgliederversammlung kurzfristig einen Finanzstatus erstellen. Die zeitnahe Bestellung einer starken kaufmännischen und sportlichen Geschäftsführung hat erste Priorität. Da bereits im Januar ein Halbjahresabschluss mit einer positiven Fortführungsprognose vorzulegen ist und danach anschließend die Lizenzunterlagen vorbereitet werden müssen, ist ein branchenerfahrener kaufmännischer Geschäftsführer unverzichtbar.

Im sportlichen Bereich stehen zudem entscheidende Aufgaben im Hinblick auf die Zusammensetzung des Kaders an.

Im Hinblick auf beide Positionen sind wir bereits in Gesprächen mit potentiellen Kandidaten.

Wie soll Ihrer Ansicht nach das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung gestaltet sein?

Als qualifiziertes Team, welches den unterschiedlichen Herausforderungen des Profisports gerecht wird, muss der Aufsichtsrat der neuen Geschäftsführung den Rücken stärken und seine satzungsgemäßen und rechtlichen Aufgaben wahrnehmen – einer starken Geschäftsführung mit Rat zur Seite stehen und die operativen Tätigkeiten der Geschäftsführung überwachen.