FCK vor Bielefeld: Alle abends auf die Alm

Samstagabend. Flutlicht-Atmosphäre. Der 1. FC Kaiserslautern ist im Zweitliga-Topspiel zu Gast bei Absteiger Arminia Bielefeld. Die Roten Teufel reisen mit viel Selbstvertrauen auf die Alm. Mit dem Sieg gegen Nürnberg im Rücken und besonders vielen FCK-Fans

Es passt momentan beim 1. FC Kaiserslautern. Denn mit den zuletzt gezeigten Leistungen und der Punkte-Ausbeute dürfen die Pfälzer um FCK-Coach Dirk Schuster zufrieden sein. "Wir haben jetzt 20 Punkte, das haben wir uns vor der Saison so ein bisschen gewünscht, dass wir in die Winterpause mit einer Zwei davor gehen können. Also 20 plus x." Aber darauf ausruhen will sich der 54-Jährige natürlich nicht. " Wir wollen auf die 20, die wir haben, noch weitere Punkte draufpacken und so schnell wie möglich unser 40-Punkte-Ziel erreichen. In Bielefeld wollen wir den nächsten Schritt machen."

Volle Unterstützung auf der Alm

Damit das gelingt, fahren etwa 3.000 FCK-Fans auf die Bielefelder Alm, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Dazu werden sich viele Anhänger auch außerhalb des Gästeblocks mit Karten eindecken. Die Anzahl an Gästefans aus der Pfalz dürfte somit deutlich höher ausfallen, als die offiziell genannte Zahl. Dazu sollte das Abendspiel unter Flutlicht-Atmosphäre einen zusätzlichen Anreiz geben.

Starker Aufsteiger gegen schwachen Absteiger

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Drittliga-Aufsteiger Kaiserslautern im Tabellen-Mittelfeld steht, geht der Bundesliga-Absteiger aus Bielefeld als Letzter ins Spiel. Trotzdem gibt es von Dirk Schuster klare und mahnende Worte: "Was das Personal und das Potenzial betrifft, hat Arminia am Tabellenende nichts verloren. Ich will uns zwar nicht kleiner machen, als wir sind, aber wenn man nur die Namen sieht, ist die Favoritenrolle vergeben. Arminia steht mit dem Rücken zur Wand, sie müssen gegen uns unbedingt gewinnen."

Zimmer und Kraus fehlen

In Bielefeld muss Schuster auf FCK-Kapitän Jean Zimmer verzichten, der aufgrund einer Gelb-Sperre pausieren muss. Kevin Kraus trainierte am Donnerstag erstmals nach seiner Sprunggelenksverletzung individuell. Ob der wichtige Abwehrmann für die Roten Teufel vor der Winterpause nochmal auflaufen wird, ließ Schuster offen. "Wir haben die Hoffnung, dass er in diesem Jahr nochmal zum Einsatz kommen kann." Kraus wird seine Teamkollegen auf der Bielefelder Alm also nicht unterstützen können. Das übernehmen dann die vielen mitgereisten FCK-Fans.