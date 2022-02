Nach dem schwachen Saisonstart ist der 1. FC Kaiserslautern jetzt seit elf Spielen ungeschlagen. Nicht nur eine taktische Umstellung von Trainer Antwerpen ist für die Erfolgsserie ausschlaggebend.

Gerade einmal fünf Monate ist es her, da hatten nicht wenige FCK-Fans die noch junge Drittligasaison schon wieder abgehakt. Mit Euphorie und vielversprechenden neuen Spielern wie Mike Wunderlich in die Saison gestartet, hatte der FCK aus den ersten sieben Partien nur fünf Punkte geholt. Gegen Magdeburg blieb die Mannschaft am 7. Spieltag beinahe chancenlos und stemmte sich nur in den letzten Spielminuten gegen die 0:1-Niederlage. Die ersten Gerüchte um eine Entlassung von Trainer Marco Antwerpen schwirrten da schon um den Betzenberg.

Marco Antwerpen hat den Turnaround geschafft

Jetzt, 18 Spiele später, kam Magdeburg zum Rückspiel ins Fritz-Walter-Stadion und traf auf eine ganz andere Lautrer Mannschaft. Das weiß auch FCK-Trainer Antwerpen: "Rückblickend kann man die beiden Spiele gar nicht vergleichen. Was wir in Magdeburg gespielt haben und das Spiel jetzt gestern, das waren schon Welten, die in der Leistung dazwischen lagen.“ Beim Rückspiel reichte es gegen den Spitzenreiter zu einem 2:2-Unentschieden, der FCK hatte sogar genug Chancen für einen Sieg. Was ist also in den Zeit zwischen den beiden Spielen gegen Magdeburg passiert?

Das Schlüsselspiel

Direkt nach dem ersten Spiel gegen Magdeburg ging es für den FCK im Derby zu Hause gegen Waldhof Mannheim. In doppelter Unterzahl erkämpften sich die Lautrer ein 0:0, warfen sich in jeden Ball und feierten den gewonnenen Punkt wie einen Sieg. Seitdem herrscht in der Mannschaft ein ganz anderer Zusammenhalt. Fehler der Mitspieler werden ausgebügelt und jeder macht den berühmten einen Schritt mehr.

Die Geschlossenheit

Im Sommer kamen viele neue Gesichter nach Kaiserslautern, die Hierarchie in der Mannschaft musste sich neu finden. Spieler wie René Klingenburg oder auch Mike Wunderlich treten als Führungsspieler auf, die erstmal in ein Kollektiv eingebaut werden mussten. Inzwischen zeigen sie diese Qualitäten auch in Kaiserslautern als emotionale Leader, an denen sich das Team aufrichten kann. Coach Antwerpen hat eine funktionierende Mannschaft geformt: "Die Jungs verstehen sich untereinander gut, sind harmonisch und vernünftig im Umgang miteinander.“ Gerade in der Defensive wird deutlich, wie gut die Absprachen passen: Der FCK hat die mit Abstand wenigstens Gegentore kassiert. Gegen Magdeburg lag der Ball allerdings trotzdem zweimal im Tor der Lautrer.

Die Taktik

Für die starke Verteidigung ist nicht nur der Teamgeist verantwortlich. Mit dem Waldhof-Spiel stellte Marco Antwerpen wieder auf eine Fünferkette um und positionierte auch seine Angriffsreihe nicht mehr so weit vorne. So verschwanden die großen Lücken vorm eigenen Sechzehner und das Mittelfeld ließ sich nicht mehr so leicht überspielen. Den Ball überlassen die Pfälzer seitdem gerne dem Gegner, lauern auf schlampige Pässe und kontern dann schnell und schnörkellos. Seitdem Sturmtank Terrence Boyd im Winter aus Halle gekommen ist, gibt es auch noch eine weitere Option im Spielaufbau: Lange Bälle auf den Deutschamerikaner Boyd und tief in der gegnerischen Hälfte die zweiten Bälle erobern.

In die taktische Umstellung war auch der Mannschaftsrat involviert. Und auch jetzt setzt das Trainerteam viel auf Eigenverantwortung: "Wir haben es mal mit höherem Pressing gemacht, das machen wir jetzt nur noch situativ. Das erkennen die Jungs sehr, sehr gut, wann sie richtig draufgehen können vorne."

Nächster Härtetest gegen Mannheim

Gegen den souveränen Tabellenführer aus Magdeburg hat der 1.FC Kaiserslautern seine Aufstiegsambitionen untermauert. Kommenden Sonntag steht aber schon die nächste schwere Aufgabe in Mannheim bevor. Denn die Mannheimer stehen nur vier Punkte hinter dem FCK, könnten mit einem Sieg im Derby das Aufstiegsrennen also wieder ganz eng machen. Beim FCK ist man noch gelassen, sagt zumindest Stürmer Kenny Redondo in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz: "Den Druck verspüren wir nicht, weil wir von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen, dass wir die Leistung jedes Wochenende abrufen."