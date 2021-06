per Mail teilen

Nachdem dem 1. FC Kaiserslautern vor 30 Jahren die sensationelle Meisterschaft gelungen war, feierte er auf typische Art. Nicht im Luxushotel, sondern auf einem Fahrgastschiff auf dem Rhein.

Die Sieger fuhren am Abend des Triumphs im Müngersdorfer Stadion von Köln nach Koblenz. Es war ein schönes Sinnbild. Die kleine FCK-Familie mit einem kleinen Schiff unterwegs im großen Meer der Bundesliga. Angeführt wurde diese Mission von einem, der diese FCK-Familie gründete, der für sie stand und der leider vergangene Woche nach langer, schwerer Krankheit mit 80 Jahren verstorben ist: Norbert Thines.

"Norbert war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, der alle zusammengeführt hat", meint der damalige Mittelfeldspieler Uwe Scherr heute. Der FCK-Präsident mit Kultstatus, der am 7. Juni 2021 nach langer Demenz-Krankheit starb, war der Motor dieser FCK-Familie. Mit ihm wurden die erfolgreichen 1990er Jahre der Roten Teufel eingeläutet. Zweimal wurde der DFB-Pokal gewonnen, einmal mit ihm die Deutsche Meisterschaft. Und da fuhr er an diesem 15. Juni 1991 mit dem Fahrgastschiff von Köln rheinaufwärts und streifte sich ein T-Shirt über: "Lieber Betzenberg statt Effenberg." Es war ein Seitenhieb auf die ganzen Sticheleien, die in der Endphase der Meisterschaft aus München von den Bayern und Stefan Effenberg kamen. Thines hatte sicher nicht den Stellenwert eines Fritz Walter, aber auch der FCK-Präsident stand für die Werte, die der 1954er Weltmeister vorgelebt hatte.

Alle waren auf dem Boot dabei

An diesem Jubeltag von Köln waren die Größen des FCK mit an Bord: Die Weltmeister von 1954, viele Ehemalige. Auch Fußball-Legende Günter Netzer sprang auf das Schiff und feierte mit. Stolz wurde die Schale über die Reling gehalten und den vielen Fans präsentiert. Tausende Fans säumten die beiden Bundestraßen am Rheinufer und begleiteten den FCK-Dampfer auf der Fahrt.

FCK-Trainer Kalli Feldkamp und seine Frau Helma präsentieren 1991 die Meisterschale auf dem Party-Damper. SWR SWR/Agentur Bernhard Kunz

Trainer Kalli Feldkamp und Frau Helma mussten auf der Fahrt erstmal Pause machen. Beide zogen sich in die Kapitänskajüte zurück. "Wir brauchten mal eine Pause, das war schon ganz schön viel gerade", sagt der Meistertrainer heute. Sonst war die Stimmung ausgelassen, der Siegersekt floss in Strömen.

Zieht den Bayern die Lederhosen aus

Das Meisterschiff machte auf dem Weg nach Koblenz in Wesseling Halt und es wurde eine TV-Schalte ins ZDF-Sportstudio gemacht. Die FCK-Spieler zogen ihre Hosen aus, um auch dort zu zeigen: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus". Andi Kuntz, der Cousin von Stefan, hatte mit den Spielerfrauen schon Wochen vorher einen Song eingeübt. Heimlich trafen sie sich und probten für den Tag der Tage. Am Abend dann die Weltpremiere auf dem Rhein Richtung Koblenz.

Thines war "überglücklich"

Vor zehn Jahren haben sich noch einmal ein paar der Helden von 1991 auf dem Schiff getroffen. Sie schwelgten in Erinnerungen. Fotos wurden angeschaut, Witze gemacht. Auch Norbert Thines war 2011 noch mit dabei. Er trug eine nachgemachte Meisterschale mit viel Stolz vom Boot, so wie er es auch schon 1991 gemacht hatte. Guido Hoffmann schwärmt von seinem Präsidenten: "Er war überglücklich damals. Es kam ja auch für ihn überraschend. Es hat ihn emotional überfahren."

Mit Norbert Thines hat der 1. FC Kaiserslautern nun einen seiner treuen Seelen verloren und mit seiner sozialen Ader auch ein soziales Gesicht der Stadt.