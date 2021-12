Verdientes 1:1 für den 1. FCK in Braunschweig

Der 1. FC Kaiserslautern erreichte im Top-Spiel bei Eintracht Braunschweig ein 1:1-Unentschieden. Damit beenden die Pfälzer das Fußballjahr als Tabellensechster.

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen - nach seiner Gelb-Sperre wieder auf der Bank - hatte seine Startelf in Braunschweig nach dem 2:1-Sieg bei Türkgücü München auf zwei Positionen verändert. Felix Götze (hatte zuletzt Rückenprobleme) spielte für Hikmet Ciftci, Kapitän Jean Zimmer stand für Dominik Schad im Team.

Kaiserslautern mit guter Anfangsphase

Die Braunschweiger "Löwen" gegen die "Roten Teufel" aus Kaiserslautern, das brisante Duell der beiden Ex-Bundesligisten, ist in der 3. Liga an Tradition kaum zu überbieten. Und der 1. FCK kam gut ins Top-Spiel, hatte bereits nach vier Minuten den ersten guten Abschluss, als sich Kenny Prince Redondo mit einem Kopfball im Braunschweiger Sechzehner durchsetzen konnte. Jasmin Fejzic, der Ex-Aalener im Tor der Eintracht, packte aber beherzt zu. Fünf Minuten später versuchte es Abwehrmann Kevin Kraus aus 16 Metern mit einem Flachschuß quasi aus dem Stand, erneut hatte Kapitän Fejzic keine Probleme.

Die Kaiserslauterer Defensive mit der Dreierkette Tomiak, Kraus und Hippe, mit nur zwölf Gegentoren die beste der Liga, stand zunächst gut im Raum. Erst Lion Lauberbachs Drehschuss aus 18 Metern zentraler Position (14. Minute) sorgte für einen Hauch von Gefahr vor dem Kasten von Keeper Matheo Raab. Dem schlaksigen Braunschweiger Torjäger (acht Saisontreffer) galt natürlich die besondere Aufmerksamkeit der Gäste-Deckung, allein in den letzten sieben Partien gelangen dem früheren Zweitligastürmer aus Kiel sechs Treffer.

Beste Chance für Braunschweig nach 28 Minuten

Wie gefährlich dieser Lion Lauberbach aber sein kann, wenn er richtig eingesetzt wird, musste FCK-Verteidiger Maximilian Hippe dann nach 28 Minuten erfahren. Lauberbach, von Robin Krauße steil in den Strafraum geschickt, schüttelte seinen Gegenspieler ab und schoss ans rechte Außennetz. Die bis dahin beste Offensivaktion. Glück für den FCK, der zuletzt am 7. Spieltag auswärts verloren hatte.

Eintracht-Torjäger Lauberbach kaum zu halten

Sechs Minuten später startete Lauberbach erneut durch, diesmal von Yari Otto über die linke Seite geschickt. Sein Schuss wurde von Matheo Raab zur Ecke abgewehrt. Und der gefährliche Lion Lauberbach gleich danach zum Dritten: An mehreren Lauterern vorbeigedribbelt, scheiterte der 23-Jährige erneut an Raabs Fäusten.

Das "Jahres-Endspiel", umkämpft, intensiv und temporeich geführt, kippte vor den zugelassenen 5.000 Zuschauern nach Chancen jetzt mehr und mehr Richtung Braunschweig. In der Schlussviertelstunde vor der Pause gab es kaum noch nennenswerte Offensivaktionen der Gäste, die Eintracht dagegen war immer wieder über ihren sprintstarken zentralen Angreifer Lauberbach unterwegs Richtung Tor von Raab.

Riesen-Chance für Hendrick Zuck kurz vor der Pause

Erst drei Minuten vor der Pause der nächste Lauterer Adrenalin-Schub vor dem Braunschweiger Gehäuse: Hendrick Zuck, von Götze prima freigespielt, scheiterte aus sieben Metern am famos reagierenden Jasmin Fejzic. Der 35-jährige "Riese" (1,98 Meter) hatte reflexartig den rechten Arm ausgefahren.

Keine Treffer zur Pause, das Spitzenspiel stand torlos 0:0. Eine taktisch geprägte Partie mit einigen Chancen auf beiden Seiten, das große Offensivspektakel war das Duell Zweiter gegen Sechster nach 45 Minuten aber noch nicht. Das sollte sich jedoch schnell ändern.

Braunschweiger Führung kurz nach der Pause

Kurz nach Wiederbeginn zunächst der böse Rückschlag für Kaiserslautern: Der frühere Sandhäuser Pena Zauner scheiterte aus abseitsverdächtiger Position am klasse parierenden Raab, der den Ball aber nur vor die Beine von Jomaine Consbruch abwehren konnte. Der 19-Jährige Braunschweiger hatte keine Mühe, schob zur 1:0-Führung ein (48. Minute).

Lauterer Ausgleich per Foulelfmeter durch Marlon Ritter

Die Lauterer aber schlugen prompt zurück. Der frühere Hoffenheimer Philipp Strompf agierte im Strafraum ungeschickt gegen den stürzenden Kenny Prince Redondo. Foulelfmeter für den 1. FCK. Marlon Ritter verwandelte nach 55 Minuten ganz cool. Braunschweigs Keeper Fejzic fiel vom Schützen aus nach links, der Ball ging rechts in die Maschen.

Kaiserslautern war wieder da, und wie. Nur fünf Minuten später die Riesen-Möglichkeit für Hendrick Zuck. Von Wunderlich perfekt vor Fejzic freigespielt, jagte der frühere Freiburger den Ball aber am Tor vorbei (60.). Kurz danach aber Alu-Glück für Matheo Raab. Brian Behrendt schoss seinen Freistoß an den Lauterer Pfosten.

Leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden

In der Schlussviertelstunde lebte das Spiel in der stimmungsvollen Braunschweiger Arena vor allem von der Spannung. Viel Kampf, kaum noch erwähnenswerte Szenen. Eine letzte Schrecksekunde dann aber noch einmal in der 90. Minute, als der eingewechselte Luc Ihorst im Lauterer Sechzehner abzog, Matheo Raab den abgefälschten Ball gerade noch über die Torlatte fingern konnte. Am Ende der Partie stand ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden, das Ergebnis ging nach dem Spielverlauf auch völlig in Ordnung.

Wiederbeginn am 15. Januar gegen Meppen

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt nach dem guten Auftritt in Braunschweig zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen und weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen in der 3. Liga.

Nach der Weihnachtspause geht es für den 1. FCK am 15. Januar weiter. Dann empfangen die Pfälzer auf dem Betzenberg den SV Meppen zum nächsten Spitzenspiel.