Wie will der neue Geschäftsführer Sport den 1. FC Kaiserslautern zurück in bessere Zeiten führen? Am Sonntag stellt sich Thomas Hengen in SWR Sport in Rheinland-Pfalz den Fragen von Moderator Tom Bartels.

Seit 1. März ist Thomas Hengen der neue Geschäftsführer Sport beim 1. FC Kaiserslautern. Eine Position, die seit dem Abgang von Martin Bader 2019 nicht neu besetzt wurde. In sechs Wochen konnte sich Hengen ein Bild machen von den zahllosen Baustellen, die am Betzenberg zu bearbeiten sind. Doch kann man eigentlich neu gestalten, wenn die Zukunft des Traditionsklubs an so vielen Stellen in den Sternen steht? Kann man besonnen Planen, wenn die Tagesbaustelle Klassenerhalt eigentlich die ganze Aufmerksamkeit fordert und ständig neu auftauchende Krisenherde bekämpft werden müssen?

Vorschusslorbeeren haben Tradition am Betzenberg

Es ist wie immer am Betzenberg in den vergangenen Jahren. Ein neuer Macher kommt, die Lobeshymnen werden gesungen, der Neue auf ein Podest gestellt. Diesmal adelte Beirats-Sprecher Markus Merk den Neuen. "Dynamisch, modern, frisch, innovativ, hungrig auf Erfolg", klang das Loblied. "Er hat sich vom ersten Augenblick an überzeugend präsentiert. Wir glauben, mit ihm die Herausforderungen unseres FCK bewältigen zu können", so der ehemalige Weltschiedsrichter. Auch der kaufmännische Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt stimmte in das Lied mit ein, sprach von einer "langjährigen sportlichen Expertise und viel Erfahrung im Profifußball".

Der Abwehrspieler war im Amateurbereich für den SV Rülzheim und Phönix Bellheim aktiv, bevor er 1989 zum 1. FC Kaiserslautern wechselte und mit der A-Jugend des FCK 1992 die deutsche Meisterschaft gewann. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Als Jugendnationalspieler absolvierte er insgesamt 13 Länderspiele in der U16 und der U18, später weitere 13 Spiele für die U21-Nationalmannschaft. Einmal kam er auch in der A2-Nationalmannschaft zum Einsatz. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen In der Saison 1992/93 absolvierte er sein erstes Bundesligaspiel für den FCK, konnte sich aber bis 1996 keinen Stammplatz erkämpfen, da die Liberoposition mit Miroslav Kadlec bzw. Andreas Brehme fest vergeben war. In seinem letzten Spiel für den 1. FC Kaiserslautern gewann er im Mai 1996 in Berlin den DFB-Pokal. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Von 1996 bis 1998 macht Thomas Hengen 60 Spiele für den Karlsruher SC. Er fügte sich in seiner ersten Saison beim KSC nahtlos in die Mannschaft ein und absolvierte 30 von 34 Spielen. In der darauf folgenden Saison stieg der KSC jedoch aus der Bundesliga ab, woraufhin Hengen zu Borussia Dortmund wechselte. Imago Image/ Kicker/ Liedel Bild in Detailansicht öffnen Thomas Hengen im Trikot von Borussia Dortmund. Beim BVB hatte er keinen Stammplatz und wurde zur Spielzeit 1999/2000 an Beşiktaş Istanbul verliehen. Im Dezember 1999 erfolgte eine zweite Leihe, diesmal an den VfL Wolfsburg. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen In Wolfsburg gehörte Hengen zum Stammpersonal. 39 Mal trug er das VfL Trikot als Abwehrchef der Niedersachsen. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Zur Saison 2001/02 wechselte er zurück zum 1. FC Kaiserslautern. Er wurde zum Mannschaftskapitän ernannt und erwies sich in der ersten Saison als Verstärkung in der Abwehr. In der Saison 2002/03 musste sich Hengen drei Knieoperationen unterziehen und kam so auf nur 10 Einsätze. Insgesamt bestritt er 224 Bundesligaspiele und erzielte sieben Tore. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen 2004 wechselte er in die 2. Bundesliga zu Alemannia Aachen, kam dort aber wegen einer chronischen Hüftgelenksarthrose nicht mehr zum Einsatz. Seit 2009 arbeitete er u.a. für den FC Everton, den Hamburger SV, West Ham United sowie die PSV Eindhoven als Scout; im März 2020 wurde er als Sportdirektor bei Alemannia Aachen angestellt. Am 9. Februar 2021 gab Alemannia Aachen die Trennung von Thomas Hengen bekannt. Am gleichen Tag bestätigte der 1.FC Kaiserslautern, dass Hengen ab 1. März 2021 als Geschäftsführer Sport beim pfälzischen Traditionsverein arbeiten wird. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Zum letzten Mal aktiv am Ball zu sehen war Thomas Hengen beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller 2018. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen

Als ehemaliger Kapitän ist Hengen ein Erbe Fritz Walters

Die Fans freuten sich über den Stallgeruch, den Hengen verströmt. Schließlich spielte der 46-jährige Rülzheimer insgesamt sieben Jahre für die Roten Teufel. War zeitweise sogar Kapitän und damit ein Erbe Fritz Walters. Seine Tränen beim Abstieg 1996 in Leverkusen sind Bilder, die sich fest in die Herzen der FCK-Fans eingebrannt haben. Einer von uns. Seinen anschließenden Wechsel zum ungeliebten Nachbarn nach Karlsruhe nahm ihm keiner krumm, zumal er nach seinen weiteren Stationen in Dortmund und Istanbul wieder zurück an den Betzenberg kam.

TV-Tipp Hintergründe und Analysen zum Spiel des FCK beim VfB Lübeck am Samstag gibt es am 11.4. ab 22:05 Uhr bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Zu Gast im Studio wird FCK- Geschäftsführer Thomas Hengen sein.

In Kaiserslautern bekommt keiner mehr eine Schonzeit

In der Politik bekommt jeder Neue eine Schonfrist von 100 Tagen. Am Betzenberg nicht. Da meldeten sich schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt, die ersten Kritiker. Trainerlegende Kalli Feldkamp kritisierte, dass Hengen die Autorität des Coachs untergrabe, weil er sich auf die Bank setze. Doch Hengen erklärte, dass ihn Trainer Marco Antwerpen darum gebeten habe, ihn zu unterstützen.

Führungs-Chaos und Personalkarussell machen die Arbeit schwer

Dazu folgten die Rücktritte der Aufsichtsrats Mitglieder Koblischeck und Weimer. Die Entlassung des Sportdirektors Boris Notzon mit dessen anschließendem Rechtfertigungsbrief mit Vorwürfen an die Vereinsführung und der Rauswurf des Fitnesstrainers Bastian Becker sowie sportliche Pleiten gegen Rostock und Magdeburg. Ein Einstand nach Maß sieht sicher anders aus. Thomas Hengen ist nicht zu beneiden um seine Aufgaben und die Doppelplanung für Liga 3 und die Regionalliga. Im Falle des Klassenerhalts laufen 13 Verträge aus – im Abstiegsfall fast alle.

Thomas Hengen und seine Vision von der Zukunft des FCK

Es wird spannend, wie Thomas Hengen sich seine Zukunft am Betzenberg vorstellt. Am Sonntag Abend ist er zu Gast bei SWR Sport Rheinland-Pfalz. Dann nach einer Woche der Wahrheit, in der die Pfälzer bislang vier Punkte gesammelt haben und unbedingt einen weiteren Dreier am Samstag gegen Lübeck einfahren müssen, um den Anschluss an das rettenden Ufer wieder herzustellen. Es wäre ein erster Schritt um die Mammutaufgabe erfolgreich anzugehen.