Am 27. Spieltag der 3. Liga war der 1. FC Kaiserslautern bei Hansa Rostock zu Gast. Nach einer 1:0-Führung verlor der FCK noch mit 1:2.

Das Spiel begann direkt intensiv und kämpferisch. In der 4. Minute zog FCK-Spieler Kenny Redondo in den Strafraum und versuchte es aus spitzem Winkel. Rostocks Jan Löhmannsröben fälschte allerdings ab und Rostocks Keeper Markus Kolke hatte keine Probleme. Auch den nächsten FCK-Angriff von Philipp Hercher parierte Kolke.

In der 20. Minute war Rostocks Keeper allerdings ohne Chance: Hendrick Zuck schlenzte einen ruhenden Ball in den Fünfmeterraum, Kevin Kraus verlängerte das Spielgerät in die rechte Ecke. Die Führung für den FCK war zu diesem Zeitpunkt verdient.

FCK hielt den Druck hoch

Nach dem Führungstor machten die Lauterer weiter Druck und hatten in der 32. Minuten die nächste große Chance zum 2:0. Hendrick Zuck flankte den Ball von der Grundlinie gefühlvoll auf den zweiten Pfosten. Dort stand Marlon Ritter völlig frei und zog ab. Rostocks Damian Roßbach blockte den Schuss aber gerade noch ab. In der 40. Minute war es dann das Aluminium, das für Rostock rettete: Nach einer Ecke köpfte Elias Huth den Ball aus sieben Metern an den Pfosten. Mit einer 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Chancen für Lautern - Tor für Rostock

Zu Beginn der zweiten 45. Minuten kam Hansa Rostock durch Nik Omladič zum Ausgleich. Lange Zeit war Rostock in der zweiten Hälfte sehr druckvoll. Avdo Spahic ließ das Leder im Sechzehner vor die Füße von Pascal Breier klatschen, der die Chance aber nicht nutzen konnte und an einer starken Abwehr des Schlussmanns scheiterte. Im direkten Konter kam Kenny Redondo links im Sechzehner vor Rostocks Keeper frei zum Abschluss, scheiterte aber. Auch Anil Gözütok (82.) schaffte es nicht, den FCK wieder in Führung zu bringen. Stattdessen bekam Lauterns Coach Marco Antwerpen in der 90. Minute die Rote Karte, nachdem der FCK einen Elfmeter forderte. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Hansa Rostock dann schließlich noch zum 2:1-Endstand.