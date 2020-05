Im Jahr 2010 feierte der 1. FC Kaiserslautern nach vier bitteren Jahren in der 2. Liga die Rückkehr in die Erstklassigkeit. Am 09. Mai jährt sich der Bundesliga-Aufstieg zum zehnten Mal. SWR Sport hat mit den damaligen Protagonisten gesprochen und geschaut, was die Helden von einst heute machen.

"Diese Euphorie habe ich in keinem anderen Verein erlebt. Nicht in Berlin, nicht in Wolfsburg. Frankfurt hat tolle Fans, aber die Begeisterung in Kaiserslautern war viel, viel größer", schwärmt Srdjan Lakic heute noch vom Aufstieg 2010 mit dem 1. FC Kaiserslautern und hat ein breites Grinsen im Gesicht.

Der einstige Stürmerstar ist aus Zagreb zugeschaltet, zum Online-Interview mit SWR Sport. Er führt uns zunächst mit seinem Laptop durch seine Wohnung, ein kleines Kind schreit im Hintergrund. Er sagt: "Wir gehen in mein Zimmer, da ist es ruhiger."

Lakic genießt das Leben nach seiner Karriere

Der 36-Jährige ist in Kroatiens Hauptstadt zusammen mit seinen drei Kindern und seiner Ehefrau im Home-Office. Lakic genießt das Leben nach seiner Karriere, vor vier Jahren war Schluss mit dem Profifußball. Der Kroate spricht immer noch gut Deutsch und er hat immer noch diesen sympathischen Akzent.

Dauer 2:44 min Srdjan Lakic spricht über das Leben mit seiner Familie in Zagreb Srdjan Lakic spricht über das Leben mit seiner Familie in Zagreb

Lakic kümmert sich neben seiner Familie noch als Berater um ein paar Jugendfußballer. "Es sind gute, talentierte Jungs, die alle in der Nationalmannschaft spielen", sagt der ehemalige Stürmer vom 1. FC Kaiserslautern. Wie der Rest der Welt schottet auch er sich wegen der Corona-Pandemie ab. Kroatien hat zum Zeitpunkt des Interviews (01.05.2020) etwas mehr als 2.000 bestätigte Corona-Fälle, 75 Menschen sind bis dahin an dem Virus gestorben.

Auch in Kroatien viele Einschränkungen

Lakic erzählt, dass auch in dem Balkan-Land vieles verboten ist: Zum Beispiel, sich zu versammeln und Sport zu machen. Viele Menschen tragen Masken in der Hauptstadt. Lakics Ehefrau besitzt zwei kleine Hotels in Kroatien, eins in Zagreb, das andere in Dubrovnik am Meer. In diesen schwierigen Zeiten sind ihre Betten natürlich nicht belegt.

Das letzte Mal war Lakic vor einem halben Jahr in Deutschland, reisen ist zurzeit ja nicht möglich. Gut neun Jahre lang hat er hier Fußball gespielt.

Dauer 3:00 min Srdjan Lakic spricht über seine Zeit beim 1. FC Kaiserslautern Srdjan Lakic spricht über seine Zeit beim 1. FC Kaiserslautern

Sein Sohn Rafael ist in Kaiserslautern geboren - 2009. Also zur Zeit dieser so verrückten Zweitliga-Saison. Zu Beginn war Srdjan Lakic verletzt. Aber die neu formierte Mannschaft wurde gut zusammengestellt.

Dauer 4:16 min Srdjan Lakic: "Wir hatten damals einen überragenden Teamgeist" Srdjan Lakic: "Wir hatten damals einen überragenden Teamgeist"

Lakic ist Spielführer der Mannschaft gewesen, zusammen mit Martin Amedick. Der Mix in der Mannschaft passt, die Hierarchie stimmt. Alle Probleme lösen die Spieler intern in der Kabine. Zur Halbzeit der Saison führen die Roten Teufel die Tabelle an. Der verletzte Lakic trainiert wie besessen für sein Comeback. Sein Trainer Marco Kurz spricht mit ihm, er solle sich keinen Kopf machen und es etwas ruhiger angehen lassen.

Der Stürmer kommt in der heißen Phase der Saison wieder an seine früheren Leistungen heran. Er schießt sieben Tore in dieser für ihn wichtigen Spielzeit.

Was ihn heute noch beeindruckt, ist, wie der Anhang der Lauterer diesen Aufstieg begleitet hat. Woche für Woche strömten die Fans zum Training, unterstützten die Mannschaft in den Auswärtsspielen. Die Heimspiele sahen im Schnitt 35.380 Zuschauer, 601.472 Anhänger kamen in der gesamten Saison.

Unvergessliche Tage im Mai 2010

Dieser Aufstieg des FCK in die erste Bundesliga nach vier Jahren Zweitklassigkeit war Lakics größter Erfolg. Der sensible Stürmer wird diese Tage im Mai 2010 nicht vergessen. Lakic hat immer noch Kontakt zu einigen FCK-Spielern: Rodnei, Florian Dick, Martin Amedick, Mathias Abel, Christian Tiffert, Willi Orban oder Alexander Ring. Der Stürmer schaut von zuhause in Zagreb aus immer noch regelmäßig Bundesliga und checkt seinen Ticker für die FCK-Spiele in der 3. Liga.

Srdjan Lakic ist mit sich im Reinen. Er führt ein ruhiges Leben und möchte in der Heimat seine jungen Spieler zu Profis ausbilden. Der Stürmer kann ihnen sehr viel Erfahrung mitgeben. Vielleicht wird ja einer mal bei dem Klub landen, für den er so wichtige Tore geschossen hat - beim 1. FC Kaiserslautern.